Après deux semaines de débats intenses, la session parlementaire de demain 30 juin marquera la fin officielle de l'examen du Budget 2025-2026. Le Committee of Supply, qui s'est terminé vendredi soir vers 21h30, laisse place à la troisième lecture de l'Appropriation (2025-2026) Bill, scellant l'allocation finale des fonds publics pour l'année financière 2025-2026. Une Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, pourrait également dynamiser cette séance, en abordant un sujet d'actualité urgent.

Le mardi 1eᣴ juillet, les travaux parlementaires reprendront leur rythme habituel, avec une nouvelle PNQ, suivie de la très attendue Prime Minister's Question Time (PMQT). Lors de cette tranche hebdomadaire, quinze questions seront posées au Premier ministre, Navin Ramgoolam, portant sur des enjeux d'infrastructures, de gouvernance, de transparence budgétaire et de sécurité.

La première question viendra du député Tony Apollon, qui cherchera à obtenir des précisions sur les aménagements futurs à l'aéroport SSR, notamment en ce qui concerne les parkings et la signalétique du terminal désaffecté. Le député Adrien Duval, pour sa part, interrogera le Premier ministre sur les cas de meurtres et de morts violentes depuis novembre 2024, avant d'enchaîner avec une série de questions sur les indemnités perçues par les conseillers ministériels, les per diem des ministres en mission à l'étranger, ainsi que le bilan des voyages officiels effectués par des membres du gouvernement depuis le changement de régime.

Le député Nitish Beejan ciblera la tentative de vente de MauBank Ltd par l'ancien gouvernement, en demandant des éclaircissements sur l'éventuelle implication d'un Transaction Advisor, ses honoraires et les termes du contrat. De son côté, Khushal Lobine reviendra sur le trafic de drogue, demandant des détails sur les saisies effectuées dans le port et l'aéroport depuis décembre dernier, ainsi que sur les primes de récompense versées aux policiers au cours des cinq dernières années, s'interrogeant sur les mécanismes de contrôle en place pour éviter les abus.

Le député Roshan Jhummun posera deux questions visant à éclaircir les coûts des missions étrangères des anciens ministres entre 2015 et 2024, et les honoraires versés à une avocate pour divers services rendus à des ministères et corps parapublics.

Enfin, la question probablement la plus sensible - à la fois diplomatique et stratégique, viendra du député Farhad Aumeer, qui souhaite savoir si la base militaire de Diego Garcia a été utilisée dans les frappes récentes contre l'Iran. Cependant, en raison de sa place en quinzième position, cette question pourrait ne pas être traitée mardi.

Gambling Regulatory (Amendment) Bill

Ensuite, les députés se pencheront sur le Gambling Regulatory (Amendment) Bill, qui passera en deuxième et troisième lectures avant d'être soumis au vote. Cette loi vise à réviser le cadre réglementaire entourant les jeux de hasard dans le pays.

Enfin, la journée se poursuivra avec plus d'une trentaine de questions adressées aux ministres, couvrant des dossiers variés. Le député Kaviraj Rookny demandera des explications sur l'acquisition forcée de terrains à Baie du-Tombeau, alors que Ludovic Caserne attirera l'attention sur une infestation de rats dans les lieux publics, suggérant un éventuel recours au secteur privé pour la dératisation.

Roshan Jhummun interpellera le ministre de la Santé, Anil Bachoo, sur l'achat de ventilateurs médicaux auprès de la société Pack & Blisters pendant la pandémie, tandis que Raviraj Beechook sollicitera des informations sur les missions à l'étranger financé par la MTPA.