Tunisie: Automobile - Le groupe chinois Taikang Electronics Co., Ltd. projette une unité industrielle au pays

Le groupe chinois Taikang Electronics Co., Ltd., spécialiste des systèmes de mécatronique de précision pour l'industrie automobile, envisage l'implantation d'une unité industrielle en Tunisie. Cette intention fait suite à une deuxième visite exploratoire effectuée récemment dans le pays.Organisée par le Tunisia Investment Authority (TIA), cette mission visait à approfondir la connaissance du climat des affaires en Tunisie et à évaluer les conditions d'implantation industrielle, notamment dans le secteur des composants automobiles.

Durant leur séjour, les représentants de Taikang Electronics Co., Ltd. ont visité plusieurs sites industriels potentiels, rencontré des acteurs publics et privés ainsi que des partenaires techniques locaux. L'objectif : explorer les possibilités de coopération et évaluer la disponibilité des compétences et ressources nécessaires à la réalisation du projet.

Selon le TIA, cette deuxième mission reflète la confiance croissante de Taikang Electronics Co., Ltd. dans la Tunisie, considérée comme une plateforme stratégique de production durable, tournée vers l'innovation et les marchés internationaux