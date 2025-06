Afrique de l'Ouest: Le titre de séjour pour les Sénégalais passe de 50 000 à 5 000 FCFA

C'est une bonne nouvelle pour les Sénégalais vivant en Mauritanie. Le coût du titre de séjour a été drastiquement réduit, passant de 50 000 à seulement 5 000 FCFA. Une annonce qui suscite un large soulagement au sein de la communauté sénégalaise installée dans le pays voisin.

L'information a été rendue publique par Serigne Khadim Bamba Fall, coordonnateur du Bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur (BAOS). Selon lui, cette baisse significative résulte d'un accord entre les autorités sénégalaises et mauritaniennes, dans le cadre des efforts communs visant à renforcer les liens entre les deux pays et à mieux protéger les droits des ressortissants sénégalais à l'étranger.

Cette mesure, saluée par la diaspora, marque un tournant important dans la facilitation des démarches administratives pour les Sénégalais de Mauritanie, souvent confrontés à des frais de régularisation lourds et contraignants.

Pour les autorités sénégalaises, ce geste s'inscrit dans une volonté plus large de répondre aux préoccupations des Sénégalais de l'extérieur et de promouvoir une mobilité encadrée, digne et sécurisée dans les pays d'accueil.

Cette avancée pourrait également servir de modèle pour les discussions bilatérales avec d'autres États accueillant une forte communauté sénégalaise.