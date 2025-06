Sénégal: Assistance juridique, sociale... des populations - L'AJS ouvre une « boutique de droit » à Kédougou

L'Association des juristes sénégalaises (AJS) a inauguré sa nouvelle « boutique de droit » à Kédougou. S'inscrivant dans le cadre du projet Senrésilience II, piloté par la Fondation Konrad Adenauer et financé par l'Union européenne.

Cet espace d'accueil, d'écoute et d'orientation vise à offrir une assistance juridique, sociale, psychologique... aux populations de la localité, notamment sur diverses questions. Une journée de consultations juridiques gratuites a été organisée à cette occasion au profit des populations locales. Les autorités administratives, judiciaires et territoriales ont pris part à l'inauguration de cette « boutique de droit ».

Soulignant l'importance capitale que revêt l'installation de cette boutique dans une région confrontée à de nombreux défis, l'adjoint au gouverneur de Kédougou chargé du développement, El Hadj Mouhamadoul Moustapha Gaye, qui a présidé la cérémonie, a déclaré :

« Le développement passe par une justice accessible et connue de tous. La justice est l'un des leviers essentiels pour garantir la paix sociale et prévenir l'extrémisme. J'invite donc l'AJS et son partenaire, la Fondation Konrad Adenauer, à apporter, dans la mesure du possible, des réponses appropriées aux préoccupations des populations locales, pour conforter dans la région les principes d'égalité et de justice. »

Mme Ute Bocandé, cheffe du projet Senrésilience II, a rappelé que la mise en place de cette « boutique de droit » est l'aboutissement de leur collaboration avec l'AJS. « Nous avons constaté, durant la première phase du projet, que les femmes rencontrent de véritables difficultés, non seulement d'ordre économique, mais aussi liées à l'ignorance de leurs droits. C'est pourquoi l'AJS rouvre sa « boutique de droit » ici à Kédougou. Celle-ci offrira un appui juridique gratuit non seulement aux femmes, mais aussi aux jeunes et aux hommes », a-t-elle précisé.

Une assistance multidimensionnelle

Quant à la présidente de l'AJS, Mme Aminata Fall Niang, elle s'est réjouie de l'ouverture de cette boutique, précisant qu'il s'agit d'un espace offrant une 0assistance multidimensionnelle.« Ce lieu ne se limite pas à l'accueil. Il offre aussi une assistance juridique, sociale, psychologique, et même médicale. Cette boutique est la dixième que l'AJS ouvre à travers huit régions du Sénégal. En 2024, les boutiques de l'AJS ont assuré 6 367 consultations juridiques, dont 3 807 en droit de la famille, et 1 317 liées aux violences physiques, psychologiques et sexuelles. Avec l'appui de nouveaux partenaires, nous espérons pérenniser nos actions », a-t-elle confié.

De son côté, la responsable de la « boutique de droit » de Kédougou, Mme Mariame Diarra, juriste-consultante, a indiqué que cette structure est un centre d'accueil, d'écoute et d'orientation** pour aider à résoudre les préoccupations des populations. « C'est un endroit pour informer les citoyens sur leurs droits et leurs limites. Il n'y a que des juristes dans cette boutique. Nous recevons les justiciables et tout se fait dans la plus stricte confidentialité », a-t-elle assuré.