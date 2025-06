Maroc: La SRM Casablanca-Settat lance une campagne de sensibilisation pour la préservation de la ressource en eau

La Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat a annoncé, jeudi, le lancement d'une campagne de sensibilisation, en ce début de saison estivale, visant à sensibiliser le grand public sur l'importance de la préservation de la ressource en eau.

Un communiqué de la SRM souligne que, face à la persistance de la sécheresse et à l'aggravation de la pénurie d'eau que connaît le Maroc, en particulier dans la région de Casablanca-Settat, cette campagne invite les citoyens à adopter les écogestes, des comportements simples et efficaces, permettant de maîtriser et de réduire la consommation d'eau au quotidien. Elle s'appuie notamment sur la diffusion de vidéos pédagogiques sur les réseaux sociaux et les différents supports de communication de la SRM Casablanca-Settat.

Des actions de sensibilisation de proximité sont également prévues au niveau des Directions Préfectorales et Provinciales de la société régionale, ainsi que des animations éducatives et ludiques organisées en collaboration avec le tissu associatif local, au profit des estivants, des enfants et des jeunes, rapporte la MAP.

Cette initiative s'inscrit, précise la même source, dans le cadre de la mobilisation continue de la SRM Casablanca-Settat pour faire face aux défis liés au stress hydrique, à travers les actions d'exploitation, telles que la détection et la réparation des fuites d'eau sur le réseau, mais aussi la réalisation de projets structurants visant à sécuriser l'alimentation en eau potable de la Région.

Parmi ces projets phares figure la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la zone Ouest de Casablanca, ainsi que le programme de réalisation de 28 stations monoblocs de dessalement d'eau de mer et de déminéralisation des eaux saumâtres au niveau des différentes provinces de la Région.

Et de conclure que les équipes de la SRM Casablanca-Settat poursuivent leur mobilisation avec détermination pour accélérer la réalisation des chantiers et offrir des services de qualité à plus de 7 millions d'habitants.