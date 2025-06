Madagascar: Vaccination - L'Alliance Gavi désormais amputée du financement américain

GAVI, l'alliance mondiale pour les vaccins, ne peut, dorénavant, plus compter sur le soutien financier du gouvernement des États-Unis, l'un des principaux contributeurs.

La nouvelle a été confirmée et officialisée le 25 juin 2025, lors du sommet de l'Alliance GAVI à Bruxelles. Par la voix du secrétaire américain à la Santé, Robert F. Kennedy Jr., les États-Unis ont annoncé le retrait de leur soutien à Gavi. L'intention américaine de mettre fin au financement de Gavi a déjà été abordée par le président des États-Unis. Pourtant, avant la réélection de Donald Trump, les États-Unis s'étaient déjà engagés à une contribution de 1 milliard de dollars par an jusqu'en 2030. Gavi devra dorénavant compter sans ce financement d'un montant non négligeable.

La nouvelle a atterri, par vidéo interposée, au cœur d'une rencontre des donateurs organisée par l'Union européenne et la Fondation Bill et Melinda Gates, alors que ce sommet a débuté avec l'espoir de réunir près de 12 milliards de dollars pour les cinq prochaines années (2026-2030), permettant de vacciner 500 millions d'enfants supplémentaires.

Pour rappel, ce fonds regroupant des banques publiques, des Etats, des fondations, des organismes onusiens et autres organisations multilatérales, a permis depuis sa création en 2000, de vacciner plus d'un milliard d'enfants dans les pays à faible revenu à travers le monde, dont à Madagascar. Il s'agit principalement de vaccination contre des maladies pouvant avoir de graves conséquences sur la santé des enfants, voire causer le décès, alors qu'elles sont évitables par la vaccination.

Toutefois, en dépit du retrait du soutien des États-Unis à Gavi, le sommet bruxellois du vaccin a pu récolter des promesses de dons de plus de 9 milliards de dollars. L'Union européenne se positionne dorénavant comme le plus grand contributeur du fonds et annonce 360 millions d'euros pour les cinq prochaines années.