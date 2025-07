Afrique: Succès de la 2e édition de la Journée Ivoirienne au Brésil - Plus de 700 participants à Rio de Janeiro

L'Ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil et son Bureau du Tourisme et des Loisirs ont organisé, le 20 juin 2025, au Musée de l'Histoire et de la Culture Afro-Brésilienne (Muhcab) à Rio de Janeiro, la 2e édition de la Journée Ivoirienne au Brésil, placée sous le thème : «Sublime Côte d'Ivoire, terre de découvertes et de saveurs ».

Cette édition a connu un véritable succès. Alors que l'organisation prévoyait 300 participants, plus de 700 personnes diplomates, opérateurs du tourisme, membres de la communauté africaine et brésilienne, médias et grand public ont répondu à l'invitation, témoignant de l'intérêt croissant pour la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire.

Tout au long de la journée, le public a pu vivre une véritable immersion dans la culture ivoirienne, à travers un programme dense et varié.

L'ouverture officielle s'est faite en présence de S.E.M. Diamouténé Alassane Zié, Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Brésil, et de Madame Jennifer Curcio (Ceres), Directrice du Bureau du Tourisme et des Loisirs.

Au programme, les participants ont droit à des conférences et projections, notamment un film mettant en lumière les atouts touristiques de la Côte d'Ivoire. Également des expositions culturelles valorisant le patrimoine et le savoir-faire ivoirien ; atelier gastronomique et dégustation de mets traditionnels ivoiriens, très appréciés du public ont été servis au public.

Sans toutefois omettre un spectacle culturel, avec danses traditionnelles ivoiriennes et prestations artistiques de la communauté brésilienne ; un défilé de mode, alliant créations ivoiriennes et influences afro-brésiliennes ; rencontres et échanges conviviaux autour des saveurs ivoiriennes.

Le succès de cette édition témoigne du dynamisme de la diplomatie culturelle ivoirienne au Brésil, qui contribue à renforcer les liens d'amitié entre les peuples ivoirien et brésilien, et à positionner la Côte d'Ivoire comme une destination touristique de choix