Madagascar: « Iles malgaches » de l'Océan Indien - Raymond Ranjeva défend la souveraineté du pays

Dans une analyse juridique d'une rare précision, diffusée à la presse le week-end dernier, le professeur Raymond Ranjeva, éminent juriste et ancien vice-président de la Cour internationale de justice, a réaffirmé la portée impérative de la résolution 34/91 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en 1979, sur la question des « îles malgaches de l'Océan Indien », à savoir Juan de Nova, Europa et Bassas da India. Selon lui, le titre de souveraineté de Madagascar sur ces îles ne souffre plus d'aucune contestation au regard du droit international, et les négociations franco-malgaches doivent se concentrer exclusivement sur les modalités pratiques de la restitution de ces territoires.

Lors de la première réunion de la commission franco-malgache, tenue en novembre 2019, un constat consensuel a été acté, selon Raymond Ranjeva, un différend territorial persiste formellement quant au titre de souveraineté. Cependant, le professeur Ranjeva, s'appuyant sur la résolution onusienne de 1979 consolidée en 1980, souligne que celle-ci a déjà tranché la question en reconnaissant explicitement la souveraineté malgache. « La résolution 1979 a une portée déclarative reconnaissant le droit de souveraineté de Madagascar. En d'autres termes, cet acte de l'Assemblée générale ne crée pas le droit mais, d'abord, admet la préexistence de la souveraineté malgache sur ces îles par rapport à sa date d'adoption. Ensuite, fonde en droit la souveraineté de Madagascar sur le respect de l'intégrité territoriale lors de la succession d'Etats intervenue avec l'accession de l'indépendance. Enfin, constate que la non-application de la norme juridique de l'intégrité territoriale est la conséquence d'acte arbitraire de la puissance coloniale », selon Raymond Ranjeva.

Interprétations erronées

Le juriste, membre du « Sehatry ny Ray aman-dReny ou SERA », fustige en outre l'emploi, par les autorités malgaches elles-mêmes, de l'appellation « îles éparses », contraire à la terminologie consacrée par la résolution onusienne qui qualifie ces territoires d'« îles malgaches ». Selon le professeur Raymond Ranjeva, ce manque de rigueur « ouvre la voie à des interprétations erronées sur la position de Madagascar » et affaiblit son argumentaire juridique face à la France. Pour Raymond Ranjeva, la France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a le devoir de se conformer au droit international et de contribuer à la paix en restituant ces îles. Il cite à ce titre l'exemple de Maurice, qui a obtenu gain de cause sur les Chagos devant la Cour internationale de justice, la décision de cette dernière se référant explicitement à la résolution de 1979 comme fondement juridique.

Il précise également que Madagascar n'a pas la latitude de renoncer à sa souveraineté sans se déjuger et compromettre gravement sa crédibilité diplomatique. La proposition de co-gestion, avancée à plusieurs reprises, selon Raymond Ranjeva, est jugée irrecevable car elle équivaudrait à un abandon partiel de la souveraineté exclusive, à l'instar du rejet par le Sénat français de l'idée de cogestion pour l'île Tromelin. Le professeur Raymond Ranjeva conclut que la question de la souveraineté étant définitivement close, les discussions franco-malgaches doivent désormais porter sur l'établissement d'accords de coopération, mais uniquement dans le cadre des droits souverains de Madagascar, seul titulaire légitime de ces territoires.