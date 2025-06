Madagascar: Tana design week - La biodiversité du pays à l'honneur

Une exposition intitulée « Tanà design week » se tient depuis samedi et ce jusqu'au 19 juillet 2025 à la Cité des Cultures d'Antaninarenina et à la Fondation H. Cette année, le thème est axé sur « Le Génie des plantes ». L'objectif consiste à mettre à l'honneur la biodiversité exceptionnelle de Madagascar à travers l'exploitation de nos ressources naturelles telles que le raphia, le sisal, le vétiver, et le roseau, et ce, grâce au design et à l'artisanat qui deviennent des sources de création, d'innovation et de durabilité.

Créativité locale

Plus de 30 artisans, designers et artistes ainsi que des chercheurs nationaux et internationaux participent à cette exposition pour présenter leurs oeuvres d'art. En outre, des tables rondes, conférences et masterclass ainsi que des défilés auront lieu dans le cadre de cet événement en vue de promouvoir le savoir-faire et la créativité locale. La création de l'Ary Raha Institute, première école supérieure dédiée au design et à l'excellence artisanale à Madagascar, y sera également présentée. Il s'agit d'un projet ambitieux qui symbolise l'avenir de la création locale, fondé sur la transmission des savoir-faire, l'innovation et l'ouverture internationale.

Levier de développement

« Nous continuerons d'accompagner les artisans dans leurs démarches de formalisation et de formation pour renforcer leurs compétences. Par ailleurs, nous nous engageons à soutenir les initiatives qui valorisent la création et la transformation locale tout en défendant le design comme un levier stratégique de développement culturel, économique et écologique à Madagascar », a affirmé la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Viviane Dewa, lors du vernissage de cette exposition.