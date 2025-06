Afrique de l'Ouest: Les actions se redressent dans le monde entier alors que la BRVM franchit une étape clé

TLDR

Les marchés mondiaux ont clôturé la semaine en ordre dispersé, les indices américains prolongeant une reprise de deux mois, tandis que les bourses africaines ont enregistré des corrections sélectives.

Du côté de la BRVM, l'indice composite a clôturé sous la barre des 310 après avoir chuté de -0,9% vendredi, tout en restant au-dessus du seuil symbolique des 300 points.

Sur les marchés développés, le S&P 500 (+2,63%), le Nasdaq (+3,98%) et le Dow Jones (+3,50%) ont clôturé la semaine à des niveaux record.

Malgré le repli de vendredi, les rendements de la BRVM depuis le début de l'année restent solides pour l'ensemble des indices : BRVM 30 est en hausse de +11,24%, BRVM Distribution de +10,44%, BRVM Prestige de +14,24%, illustrant l'appétit continu des investisseurs.

Le Johannesburg Stock Exchange (JSE) a affiché des baisses modestes, avec l'indice All Share en baisse de -0,11% vendredi, mais maintenant un gain de 1,2% sur 4 semaines et de +13,99% depuis le début de l'année. Efora Energy (+33,3 %) a été le principal gagnant, tandis que Visual International a chuté de 50 %.

L'indice NGX All-Share du Nigeria a chuté de 0,64% vendredi, réduisant une partie de son gain de 7,52% sur 4 semaines, soutenu par MeCure (+9,91%) et entraîné par Legend Internet (-9,98%). Pendant ce temps, le NSE au Kenya a augmenté de 1,71% vendredi, soutenu par les mouvements importants d'Olympia Capital (+9,19%) et Sameer Africa (+8,95%).

Sur les marchés développés, le S&P 500 (+2,63%), le Nasdaq (+3,98%) et le Dow Jones (+3,50%) ont clôturé la semaine à des niveaux record, défiant les tendances saisonnières de "vente en mai". L'Euro Stoxx 50 et le FTSE 100 ont également connu une hausse modeste, tandis que le SSE Composite chinois a enregistré un fort gain de 2,25 % dans un contexte d'amélioration du climat.

Points clés à retenir

À l'approche du mois de juillet, les actions mondiales sont confrontées à une situation nuancée. Alors que le rallye américain a poussé le S&P 500 et le Nasdaq à des sommets historiques, les investisseurs doivent surveiller la volatilité liée aux négociations sur la réforme fiscale américaine et aux bénéfices. Historiquement, le mois de juillet est un mois saisonnier fort, en particulier pour le Dow et le S&P, avec des rendements moyens de 1,5 % et 1,7 % respectivement. En Afrique, la résistance de la BRVM est remarquable.

Malgré un volume de transactions plus faible cette semaine, elle affiche des gains à deux chiffres depuis le début de l'année sur plusieurs indices, ce qui reflète la relative isolation de la région de la volatilité mondiale et une base croissante d'investisseurs nationaux et régionaux. La reprise de certains titres a suscité un regain d'intérêt pour les actions régionales, qui pourraient encore s'apprécier à l'approche de la saison des bénéfices.

Les utilisateurs Premium de Daba Pro peuvent accéder à nos dernières recommandations exclusives pour approfondir leur connaissance des titres à fort potentiel de la BRVM. Pour l'avenir, il convient de continuer à surveiller les signaux macroéconomiques en provenance de Washington, les données industrielles chinoises et les cycles de dividendes sur les marchés africains. Bien que des risques subsistent, la configuration favorise un positionnement sélectif sur le risque à l'échelle mondiale.