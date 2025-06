Madagascar: Culture coréenne - La K-pop met le feu à l'IFM

Salle comble, hurlements enthousiastes, pas de danse millimétrée. Le Festival international K-pop a électrisé, samedi dernier, l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely. Organisé chaque année par l'ambassade de Corée du Sud, ce rendez-vous est devenu le passage obligé des jeunes malgaches fascinés par le phénomène pop coréen. Trois heures de pur plaisir pendant lesquelles la salle, bondée, a vibré au rythme des hits venus tout droit de Séoul.

Entre prestations solo et chorégraphies collectives dignes des meilleurs crews urbains, le show a enchaîné reprises et covers, plongeant un public déjà conquis dans une euphorie totale. Point d'orgue de ce spectacle, « In the rain » de Kim Sejeong, interprété avec une justesse qui a littéralement mis le feu à l'IFM. La K-pop, plus qu'un genre musical, s'est confirmée comme un mode de vie pour une jeunesse malgache connectée, rompue aux tendances des stars sud-coréennes.

L'événement s'est déroulé sous l'œil attentif de l'ambassadrice Park Ji-hyun et de toute l'équipe diplomatique coréenne, venus saluer ces jeunes talents malgaches et leur passion dévorante pour la culture coréenne. Le concours d'interprétation de chansons et de danses organisé à cette occasion a révélé une génération d'artistes en herbe, qui n'ont pas hésité à livrer des performances soignées, témoignant d'un amour assumé pour la K-pop et, plus largement, pour la culture sud-coréenne.

Chaque année, l'ambassade de Corée réserve un mois entier à la promotion de la culture coréenne à Madagascar. Et à voir l'enthousiasme débordant de ce festival, le pari est clairement gagné, la Hallyu wave a encore de beaux jours devant elle dans la Grande île.