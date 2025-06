Madagascar: Madagascourt Film Festival - Huit films malgaches dans les catégories panafricaines

« Toujours à l'agonie, mais jamais mort ». Ce thème poignant signe la 20e édition du Madagascourt Film Festival. La sélection officielle a été dévoilée ce week-end, un cinéma éclectique qui reflète le septième art du continent noir. Du 7 au 14 novembre, Madagascourt film Festival se tiendra à Antananarivo.

Le thème, « Toujours à l'agonie, mais jamais mort » en hommage à la résilience du cinéma africain et l'engagement des artistes qui le font vivre. Pour cette édition anniversaire, 758 films, venant de 35 pays africains ont passé plusieurs phases préliminaires. Finalement, les films sélectionnés seront en lice dans 5 catégories dont 15 films malgaches dans la compétition nationale. Parmi les 17 films de la catégorie fiction panafricaine, « Followers » de Anton Khan représente Madagascar. Gilde Razafitsihadinoina et Salohy Fanantenana Rafanomezantsoa concourent dans la catégorie documentaire panafricaine avec leurs films respectifs, « Mpiremby » et « Ny saham-behivavy ».

Dans la catégorie animation panafricaine, Madagascar est bien représenté avec quatre oeuvres sur sept : « Silence » d'Anjarasoa Medalys Jesmar, « Le bus » de Kuro Mi, « The Anjiro » de Hary Joel et « Alika » de Dolph Hasner. Parmi les 14 films de la catégorie A, « Chacun son cinéma », figure « (A)MADAGASCAR » de Macario Silva. Pour rappel, le Madagascourt Film Festival, auparavant appelé Rencontres du film court, est un festival dédié aux courts-métrages, parmi les plus anciens du continent africain. Un rendez-vous incontournable pour les cinéastes et les amoureux du cinéma africain.

Liste des films en lice dans la compétition nationale

« Followers » de Anton Khan

« Mpiremby » de Gilde Razafitsihadinoina

« Ny saham-behivavy » de Salohy fanantenana Rafanomezantsoa

« Silence » d'Anjarasoa Medalys Jesmar

« Le bus » de Kuro Mi

« The Anjiro » de Hary Joel

« Alika » de Dolph Hasner

« (A)MADAGASCAR » de Macario Silva

« Le baobab est toujours debout » de Njakatiana Harivelo Rasolofomanana

« What if » de Julienne Norohasimbola Rakotoaharinivo

« Zava-manidina » de Valisoa Hochane Rakotoniaina

« Intrusion » de Mihaja Nantenaina Ravahitrarivo

« Color wars » de Toavina Michel Rakotosoa

« Ts'iz'a'o 2.0 » de Andoniaina Mamitiana Rakotobeharijaona

« Rariny » de Avotra Fandresena Rafidimanantsoa.