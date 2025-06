Afrique: Rétrospectives sur les cinq derniers sommets de la SADC, entre intégration régionale, défis sécuritaires et ambitions économiques

Depuis sa création en 1992, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) tient chaque année un sommet des chefs d'État et de gouvernement, principal organe de décision politique. Ces rencontres sont cruciales pour définir l'orientation stratégique de la région, forte de ses 16 pays membres et de plus de 350 millions d'habitants. Les cinq derniers sommets d'avant 2024 ont été particulièrement marqués par la gestion des crises sanitaires, économiques et sécuritaires. Voici un retour détaillé sur ces rendez-vous majeurs et leurs principales résolutions. Cette année, en mi-août, Madagascar accueillera le prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de cette organisation régionale.

Sommet de Dar-es-Salaam (2019) - Tanzanie

Tenu les 17 et 18 août 2019, le 39e sommet a vu la Tanzanie prendre la présidence de la SADC, avec le président John Magufuli à sa tête. Les discussions ont porté sur l'industrialisation régionale, considérée comme moteur clé de la transformation économique, avec l'adoption du thème : « Une SADC industrielle pour un développement économique et durable inclusif ». Les chefs d'État ont convenu de renforcer les chaînes de valeur régionales dans les secteurs prioritaires tels que l'agro-industrie, le textile et le cuir, afin de réduire la dépendance aux exportations de matières premières brutes. En matière de paix et de sécurité, le sommet a réaffirmé le soutien de la SADC aux processus électoraux en RDC et à Madagascar, et a exprimé sa préoccupation face à l'instabilité persistante dans certaines parties de la région.

Sommet virtuel de Maputo (2020) - Mozambique

Crise sanitaire oblige, le 40e sommet s'est tenu en visioconférence le 17 août 2020, sous la présidence du Mozambique et de son président Filipe Nyusi. Le thème retenu était : « Promouvoir le développement industriel et la chaîne de valeur régionale pour une intégration économique accrue ». Les résolutions ont mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la ratification et la mise en oeuvre du Protocole sur l'industrie, adopté en 2019, pour harmoniser les politiques industrielles des États membres. Un autre point majeur a été la menace sécuritaire grandissante à Cabo Delgado, au nord du Mozambique, confronté à une insurrection djihadiste. Le sommet a alors mandaté la Troïka de l'Organe sur la politique, la défense et la sécurité pour suivre de près la situation.

Sommet de Lilongwe (2021) - Malawi

Le 41e sommet s'est tenu les 17 et 18 août 2021 à Lilongwe, sous la présidence du président malawite Lazarus Chakwera. Son thème : « Renforcer les capacités de production pour un développement économique inclusif et durable dans la région de la SADC ». Le sommet a approuvé l'activation de la SADC Mission in Mozambique (SAMIM), une force régionale déployée dès juillet 2021 pour appuyer le Mozambique dans sa lutte contre les groupes armés à Cabo Delgado.

Les chefs d'État ont également insisté sur la mise en oeuvre effective de la Stratégie régionale de gestion des risques de catastrophe (2015-2030), alors que plusieurs pays de la SADC subissent les impacts dévastateurs du changement climatique, notamment cyclones et sécheresses.

Sommet de Kinshasa (2022) - République Démocratique du Congo

Le 42e sommet a eu lieu à Kinshasa les 17 et 18 août 2022. La RDC a pris la présidence tournante avec Félix Tshisekedi. Les débats ont principalement tourné autour du thème : « Promouvoir l'industrialisation grâce à l'agro-industrie, les chaînes de valeur minérales et la valorisation des ressources naturelles ». Le sommet a souligné l'urgence d'exploiter les richesses minières de la région de manière durable et bénéfique pour les populations locales, notamment en appuyant la transformation locale des minéraux stratégiques tels que le cobalt, le lithium ou le nickel, clés pour la transition énergétique mondiale.

Sur le plan sécuritaire, les tensions entre la RDC et le Rwanda ont été abordées, le sommet appelant au dialogue et à la désescalade dans l'est de la RDC, théâtre de violences récurrentes.

Sommet de Luanda (2023) - Angola

Le 43e sommet s'est tenu à Luanda les 17 et 18 août 2023, sous la présidence de João Lourenço, président de l'Angola. Le thème retenu était : « Capitaliser sur les ressources humaines pour le développement industriel durable ». Les résolutions phares ont inclus l'adoption d'un plan régional sur le développement des compétences techniques et professionnelles pour accompagner l'industrialisation. Le sommet a également approuvé la mise en oeuvre d'une feuille de route pour la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) au niveau de la SADC, afin de maximiser les opportunités commerciales intrarégionales.

Les dirigeants ont en outre prolongé le mandat de la mission régionale au Mozambique (SAMIM), saluant les progrès dans la stabilisation de Cabo Delgado tout en appelant à une stratégie de sortie coordonnée. Enfin, la question des élections pacifiques et inclusives a été rappelée pour les scrutins à venir dans plusieurs États membres.

Un bilan contrasté mais des avancées notables

Au fil de ces cinq sommets, la SADC a placé l'industrialisation et la transformation structurelle au coeur de son agenda, cherchant à rompre avec le modèle de dépendance aux matières premières. Cependant, l'instabilité persistante dans certains pays, la lenteur des réformes et la faiblesse des infrastructures régionales freinent encore la réalisation des ambitions affichées. La réponse sécuritaire coordonnée à Cabo Delgado, avec la création de la SAMIM, marque néanmoins un tournant significatif dans la coopération régionale. Ces cinq dernières années ont ainsi démontré une volonté renouvelée de faire de l'intégration économique et de la gouvernance démocratique des priorités, tout en soulignant la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre des engagements pris au plus haut niveau.