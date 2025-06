Togo: Signature de partenariat entre l'ESA (Togo) et l'Université américaine Tabernacle College, pour former les Religieux et faire avancer l'oeuvre de Dieu au Togo

Une opportunité intéressante et importante pour les hommes de Dieu du Togo pour se former, être à la page et mieux maitriser la théologie et les autres de pans essentiels de leurs ministères et des activités dans et autour de leurs lieux de culte.

Cette opportunité émane de l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) et de son fondateur, lui-même Pasteur et fondateur du Ministère Eglise de la Transformation.

Dr Charles Birrégah a signé dimanche au terme d'un culte célébré à Lomé et auquel a pris part une foule de fidèles, un partenariat avec les responsables de l'Université américaine de Théologie "Tabernacle College", en séjour à Lomé. La délégation américaine a été conduite par l'Apôtre Randy Brown et comptait également la Chancellière de cette uniersité de Théologie, Pasteur Margerith Gabriel.

Par ce partenariat, il est offert aux pasteurs et religieux togolais, l'opportunité de suivre une formation américaine assortie de diplôme américain de Bachelor en Théologie, sur place à Lomé avant d'aller poursuivre en Master et autres aux Etats-Unis si les prétendants le souhaitent.

Chose encore plus intéressante dans ce cheminement, c'est que Dr Charles Birrégah entend outiller les prochains aspirants au grade de Bachelor en Théologie de l'Université Tabernacle College, en rudiments de gestion efficace et efficiente de l'oeuvre de Dieu au sein de son Ecole supérieure, l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires).

Dans ses explications, a indiqué Dr Birrégah, il s'agit d' "un partenariat avec l'Université américaine Tabernacle College pour former les hommes de Dieu pour avoir le Bachelor en Théologie". On comprend à travers ses mots qu'il est question pour les parties signataires de devancer la réforme qui arrive, "parce qu'aujoud'hui, dans beaucoup de pays dont le Rwanda, il faut avoir le diplôme de Théologie pour exercer en tant que ministère.

Au Togo aussi, la loi est en train d'arriver donc nous invitons tous les ministères, tous les hommes de Dieu, pas seulement els Pasteurs mais ceux qui croient avoir la connaissance nécessaire pour avoir une connaissance en Théologie". Ainsi, donc, soutient le fondateur du Ministère de l'Eglise de la Transformation et également de l'ESA, son école supérieure "a signé ce partenariat avec Tabernacle College, pour offrir ce programme à nos Pasteurs, à nos hommes de Dieu. Ils auront un diplôme des Etats-Unis, en Bachelor, et s'ils veulent maintenant continuer en Master, ils peuvent continuer à Tabernacle College directement aux Etats-Unis, faire le Master et le PhD pourquoi pas". Donc, ajoute-t-il attendre "tous les hommes de Dieu.

Nous allons les convier à une grande réunion pour les informer et recueillir leurs doléances pour qu'ils viennent dans le cadre de l'ESA faire cette formation. C'est une formation qui sera en ligne directement, les enseignants, ce seront les enseignants des Etats-Unis qui vont les enseigner". Et enfin, pour y ajouter à l'intérêt d'une telle formation pour les aspirants, ESA compte également "apprendre à ces hommes de Dieu le business, parce que nous voulons qu'ils soient aussi financièrement autonomes.

On a donc les apprendre le Business, le Management, comment gérer, comment organiser une Eglise, vu que aujourd'hui il est demandé aux lieux de culte de produire des Etats financiers d'après l'OHADA, on va les aider sinon ils seront dans l'illégalité. On va aussi les apprendre les textes juridiques, l'environnement juridique des églises pour qu'ils ne soient pas surpris demain qu'on ferme les églises, parce qu'on dit que l'ignorance tue, et la bible dit "mon peuple meurt faute de connaissance".

Pour Dr et Pasteur Charles Birrégah, "c'est notre manière de contribuer à ce que l'oeuvre de Dieu avance dans ce pays".

La voix la plus représentative et la plus haute de cette université américaine qui se met en partenariat avec l'ESA, l'Apôtre Randy Brown, lui même à la tête de l'Eglise Bread of Life outreach center, aux Etats-Unis, voit en ce rapprochement une opportunité pour "aider à consolider et former les Pasteurs et leaders religieux dans les églises pour un bon travail dans la nation".

Il y sera apporté "un enseignement solide aux pasteurs pour les former afin qu'ils puisse développer leur ministère ici au Togo. Et ça va beaucoup les aider à s'épanouir dans leurs églises et dans tout le Togo". Ainsi a-t-il informé qu'il s'agira bien sûr au début de cours en ligne, via une plateforme qui sera mise en place avec l'appui d'un traducteur pour faire le lien entre apprenants et enseignants américains.

Une précision, la formation en Théologie de l'Université américaine Tabernacle College dont l'ESA est l'interface ici au Togo, est "ouverte à toutes les nationalités présentes au Togo".