Sénégal: Basketball - Finales du play off hommes et dames - L'As Ville de Dakar fait main basse sur le championnat

L'ASC Ville de Dakar a confirmé sa suprématie dans le basketball national en faisant main basse sur les finales du play off, disputées ce samedi 28 juin au stadium Marius Ndiaye.

Le club de la municipalité s'est imposée devant la Jeanne d'Arc aussi bien dans le tableau masculin (69 à 58) que féminin 58 à 48. Une performation inédite qui propulse les deux équipes respectivement à la saison 6 du Basketball Africa League ete d'une deuxième participation la Women Basketball League Africa ( WBLA).

L'As Ville de Dakar s'est hissée au sommet du basket national en réalisan un doublé inédit à la finale du play off. L'équipe de la municipalité de Dakar s'est imposé dans les tableaux hommes et dames face aux deux formations de la Jeanne d'Arc de Dakar.

Après avoir déjà remporté la première manche, les hommes de Libasse Faye ont confirmé leur tout domination en remportant la match retour sur le score de 69 à 58. Un succés qui couronne la toute domination de cette formation dans le cercle masculin Avec ce succès , le club du président Yatma Diaw conserve son titre et décrocher une deuxième qualification consécutive pour la Basketball Africa League (BAL).

Eliminée, dès le premier tour lors de sa première participation, l'ASVD s'offre une belle occasion. En attendant d'aller conquérir le titre majeur lors de la finale de la Coupe du Sénégal, l'entraîneur Libasse Faye a les yeux rivés sur cette prestigieuse compétition et sur l'ambition de se racheter. «C'est une grande satisfaction. Ce n'était pas évident, après le BAL et tout ce qui s'est passé, c'était très difficile d remobiliser l'équipe parce qu'ikl y avait beaucoup de frustration.

On a quitté la compétition avec une déception. Par la suite, on a discuté avec les joueurs et on s'est retrouvé autour de l'essentiel, Il y avait deux objectif : La BAL et le championnat. Il fallait se départir de cette décepyion pour faire focus sur le championnat. Voila le résultat, on est championnat», a-t-il déclaré.

Chez les dames, l'ASVD a également confirmé sa domination face à la Jeanne d'Arc. Déjà victorieuses à l'aller, les joueuses de Ville de Dakar ont ainsi conservé leur titre de championnes du Sénégal, Ce samedi, les joueuses de la municipalité ont dominé la Jeanne d'Arc lors de la finale retour des play offs 2025, s'imposant sur le score de 58 à 48.

Grâce à cette sixième titre de championnes du Sénégal d'affilée, les coéquipières de Couna Ndao valident comme leur homologues masculins le ticket pour une deuxième participation la Women Basketball League Africa (WBLA).