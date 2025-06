Sénégal: Ligue1 Championnat 2024/2025 - Le Jaraaf étrenne son 12eme titre de champion

Le Jaraaf a été sacré hier, dimanche 29 juin, champion du Sénégal après son succès (4-1) devant HLM, à l'occasion de la 30e et dernière journée de la ligue 1. Les « Vert et Blanc » ont terminé à la tête de la Ligue 1 en coiffant l'Us Gorée battue (2-0) par Guédiawaye FC. Si on y a joute celui hérité sous la bannière du Foyer France-Sénégal, juste avant la fusion avec les Espoirs de Dakar en 1969, c'est le 13e titre, le 3e de l'ère du football professionnel, que le club dakarois place sur son armoire à trophées.

Le championnat 2024-2025 a livré son verdict hier, dimanche 29 juin, avec le sacre du Jaraaf. Les « Vert et Blanc » se sont adjugés du titre en en remportant largement le derby qui l'opposait, au stade Djiguily Bakayoko aux HLM de Dakar (4-1) dans le cadre de la 30 et ultime journée. Au coude à coude avec l'Us Gorée, les hommes de Malick Daff ont mis fin aux suspens en bouclant le marathon par une véritable démonstration. Mbaye Ndiaye a tracé la voie du succés en ouvrant le score dés la 21e minute avant que Ababacar Sarr n'aggrave la marque à la 29e minute.

Malgré la réduction du score, l'équipe du président Cheikh Seck n'a pas tremblé et apporté quatre minutes plus tard la réplique avec le but de Souleymane Cissé à la 68eminute.

Le nouveau entrant Abdoulaye Oualy parviendra à battre à la 75e minute le gardien Bassirou Ndao pour sceller définitivement le sort du match (4-1).

Avec 54 points au compteur le Jaraaf s'empare du titre. Si on y inclut celui remporté avec le Foyer France Sénégal, avant la fusion de 1969, le club dakarois place désormais dans son armoire à trophée 13e titre de champion (son 3e à l'ére du football professionnel). Outre cette consécration, le Jaraaf s'ouvre dans le même temps, la voie à une doublée qu'il cherchera lors de la finale de la Coupe du Sénégal qui l'opposera à Génération Foot.

Au même moment, l'Union sportive de Gorée (2e ; 51 points) enterrait ses derniers espoirs de sacre en s'inclinant (2-0) au stade de Yoff contre Guédiawaye FC. Les buts de Joachim Sagna (75e) et Djata (84e) ont eu raison du club insulaire. Le podium de la Ligue 1 est complété par Génération foot ( 3e ; 46 points). Les Académiciens ont réussi à décrocher la 3eplace en faveur d'une écrasante victoire ( 4-0) obtenue lors de la réception de l'As Pikine (9e, 39 points). Cette probante victoire leur permet de chiper la 3e place et de reléguer l'Us Ouakam à la 4e place du classement (46 points). Des Ouakamois qui ont été contraint au match nul (1-1) par le Casa Sports (12e ; 34 points).

La 5eplace du classement est occupée par les Thiéssois de Walydaan (5e, 42 points) qui ont également partagé à domicile le point du nul (1-1) face à la Linguère de Saint Louis (7e, 40 points).

Oslo FA et Jamono de Fatick relégués

Au stade Ely Manel de Diourbel, la Sonacos de Diourbel (13e ; 32 points) a réussi à dominer (1-0) Teungueth (11e, 36 points). Condamnée à la relégation, Oslo Football académie (15e ; 31 points) a terminé son parcours en remportant (3-2), le duel qui l'opposait au Rufisquois d'AJEL ( 15e ; 31 points). Quant au Jamono de Fatick, il s'est révolté sur ses bases du stade Massène Sène, en étrillant (4-0) l'équipe de Dakar Sacré coeur ( 8e, 39 points). Un succès anecdotique puisque les Fatickois terminent à la dernière place ( 16e, 29 points).

Résultats de la 30e journée de Ligue 1 :

GFC-Gorée (2-0)

HLM-Jaraaf(1-4)

Oslo FA-AJEL ( 3-2)

Génération Foot-As Pikine ( 4-0)

USO-Casa sports ( 1-1)

SONACOS-Teungueth FC ( 0-1)

Wally Daan-Linguère ( 1-1)

Jamono de Fatick-Dakar Sacré coeur ( 4-0).