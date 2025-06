Congo-Brazzaville: Ophtalmologie - Le Lions club Brazzaville reçoit un bâtiment pour le dépistage et la prévention des maladies oculaires

La remise des clés du bâtiment 35 A et 35 B par Bertrand Bakoula, chef de section contrôle des occupants à la Direction centrale des logements et bâtiments administratifs (DCLBA) au président de région (PR) 25 du Lions club Brazzaville, Franck Hermann Kouassià, a eu lieu le week-end dernier.

Le bâtiment 35 A et 35 B remis au Lions club Brazzaville suite au décret du 30 décembre 2019 est destiné à abriter un centre de santé oculaire qui sera un point de présence pérenne devant lui permettre d'être plus proche de la population. Il sera également le siège de Lions club Brazzaville.

Pour Claude Dossou, past-président de région 25 de Brazzaville, le Lions club international s'investit depuis plusieurs années dans la première cause humanitaire qui est la maladie des yeux. Beaucoup d'actions dans ce sens ont été menées depuis des années à travers le monde. A Brazzaville, chaque année, le Lions club organise des oeuvres en direction des démunis, notamment des dépistages et des remises des lunettes. « Nous nous sommes dits pourquoi ne pas créer un centre pour être plus organisé, trouver un lieu où l'on peut se réunir, discuter et rencontrer les malades ophtalmologiques. C'est ainsi que nous avons sollicité du gouvernement l'obtention d'un terrain pour y mettre notre centre. J'en profite de le remercier à travers le président de la République pour cet espace qui nous a été attribué », a indiqué le PP Claude Dossou.

Le PR 25, Franck Hermann Kouassi, a souligné que durant tout son mandat commencé le 1er juillet 2024, il a eu la responsabilité de conduire les projets en cours. Et l'un d'eux est le centre d'ophtalmologie. Bien qu'il avait déjà reçu les papiers, ce qui signifie que formellement le terrain a été déjà attribué, de façon concrète le Lions club n'avait pas encore accès à ce terrain. Ce qui fait que la charge qui était la sienne avec son équipe était d'obtenir concrètement les clés de la parcelle, d'où cette cérémonie.

Parlant de ce projet, le PR 25 Franck Hermann Kouassi a fait savoir qu'il concerne tous les Brazzavillois. Les actions de dépistage et de prévention du Lions club sont destinées à toute maladie oculaire. Pour l'essentiel, les prestations seront gratuites parce que la vocation de Lions club est de faire en sorte que la population la plus vulnérable ait accès aux soins de santé.

« Ici ça va être un centre spécialisé sur les maladies des yeux. Bien sûr, il va nous falloir encore un peu plus de moyens pour organiser la prise en charge, mais pour l'essentiel, on va commencer déjà le dépistage et la prévention et on va signer des conventions avec d'autres organisations pour la prise en charge, qu'il s'agisse du suivi ou des lunettes. Depuis cent ans, la cause qui a fait connaître le Lions club est la vue. Et nous avons voulu la pérenniser, la matérialiser à Brazzaville », a déclaré le PR 25 Franck Kouassi.

Matérialiser l'engagement par un centre de santé oculaire

Toutefois, le PR25 Franck Hermann Kouassi a souligné qu'à Brazzaville, il n'y a pas que la vue. Le Lions club a fait la même chose pour le centre de traitement ambulatoire des malades du VIH/sida à Talangaï. Il en est de même pour l'hôpital des lépreux de Kinsoundi (Le centre Poaty) et pour la bibliothèque de Moukondo, l'école de Soprogi. « Il nous fallait matérialiser notre engagement vis-à-vis de la santé oculaire en ayant un point de présence, parce que la population nous le reprochait chaque fois.

On reçoit des lunettes des partenaires, on les distribue et puis l'action s'arrête. On organise des campagnes et lorsqu'elles s'arrêtent, l'action finie. La population nous disait à chaque fois qu'il fallait avoir un centre où à n'importe quel moment, lorsqu'elle a des problèmes, qu'elle soit suivie. Car, avec ce point de présence pérenne, la population pourra à n'importe quel moment se faire dépister, bénéficier des contenus de prévention, parce que le glaucome et la cataracte sévissent beaucoup plus dans les différentes zones à cause de l'environnement, de la poussière, du soleil », a-t-il précisé.

Le Pr Thierry Yandza, représentant de l'organisation non gouvernementale (ONG) Mutualistes sans frontières pour l'Afrique centrale, a félicite le Lions club, en particulier le PR 25 Franck Kouassi et le PP Claude Dossou, qui sont à l'origine de ce projet qui envisage d'aider la population pour des problèmes visuels et de mettre à la disposition des personnes vulnérables un centre de dépistage massif qui va leur faciliter le diagnostic et la prise en charge desdits problèmes. « L'ONG Mutualistes sans frontières a déjà organisé un certain nombre d'actions concrètes avec l'aide du président de la République. Nous avons en particulier ouvert l'école congolaise d'optique qui forme trente opticiens par an depuis 2021.

Elle est la seule école d'optique publique d'Afrique. Nous avons également ouvert l'école publique d'ambulanciers du Congo. Ces deux écoles ont été mises à la disposition du gouvernement, mais tout naturellement, l'aménagement et les équipements ont été faits par Mutualistes sans frontières », a expliqué le Pr Thierry Yandza. Il a indiqué que si l'ONG Mutualistes sans frontières est intéressée par ce projet, c'est parce qu'elle peut passer une convention avec Lions club 25 pour l'attribution du matériel dont il a besoin afin de lancer cette entreprise qui est très importante pour la population.