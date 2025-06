Guinée Bissau: Écouter, dialoguer et cheminer avec le peuple - Les priorités du nouvel évêque de Bafatà

Bafatà — « Je veux être un pasteur présent dans nos villages, dans nos communautés les plus éloignées, dans nos coeurs blessés ». C'est un passage de l'homélie de Victor Luís Quematcha OFM, lors de la première messe célébrée dimanche 29 juin en tant que nouvel évêque de Bafatà dans la cathédrale Notre-Dame-des-Grâces.

La veille, la cérémonie d'installation avait eu lieu en présence des évêques de Guinée-Bissau, du Sénégal, du Cap-Vert, ainsi que d'ecclésiastiques venus du Portugal et du Brésil et d'une foule nombreuse de fidèles, dont une délégation des OEuvres Pontificales Missionnaires.

Au cours de l'homélie de sa première messe en tant qu'évêque, Mgr Quematcha a souligné la coïncidence avec la solennité des saints apôtres Pierre et Paul. Il a souligné qu'il n'avait pas apporté avec lui de plans, d'idées ou de solutions définies, et qu'il avait surtout l'intention d'écouter, de dialoguer et de cheminer avec les gens. « Je viens avec un coeur ouvert à l'Esprit Saint et aux cris du peuple », a expliqué le nouvel évêque du diocèse de Bafatà, qui s'étend sur une superficie de plus de 24 600 km² et qui a joué un rôle fondamental dans l'évangélisation et le développement social des régions orientales et méridionales du pays.

Víctor Luís Quematcha, O.F.M., est né à Cúmura, Bissau, en Guinée-Bissau (voir Fides 8/03/2025), et succède à Mgr Pedro Zilli, PIME, premier évêque du diocèse fondé en 2001, décédé en 2021 des suites du Covid.

Le choix de la devise épiscopale « Vous êtes tous frères » (Mt 23,8) reflète une invitation à la fraternité et à l'unité entre les fidèles et souligne les valeurs de communion et de solidarité, en ligne avec la mission de l'Église de promouvoir la paix et l'harmonie, comme il l'a lui-même expliqué lors d'une interview accordée à Rádio Sol Mansi.