Algérie: FIA - Une participation record témoignant de l'attractivité du marché national et de l'amélioration du climat d'investissement

Alger — La 56e édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), clôturée samedi soir au Palais des expositions (Alger), a été marquée par une participation record de 684 entreprises algériennes et étrangères, en hausse de 42% depuis 2022, ce qui témoigne de l'attractivité du marché algérien et de l'amélioration du climat d'investissement.

Cette édition, organisée du 23 au 28 juin sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a vu la participation d'un nombre record d'opérateurs locaux et étrangers ayant exposé leurs produits et services dans divers secteurs économiques, ce qui dénote l'intérêt croissant pour les opportunités offertes par l'Algérie en tant que hub régional en matière de commerce et d'investissement.

Cet événement économique majeur, placé sous le slogan "Pour une coopération mutuelle et durable", a vu la participation de 539 entreprises algériennes et de 145 entreprises étrangères issues de 31 pays.

Lors de l'inauguration de cette édition de la FIA, le président de la République s'était félicité du développement des entreprises nationales publiques et privées et des start-up, appelant à poursuivre les efforts pour renforcer davantage la compétitivité du produit national, garantir l'autosuffisance et promouvoir les exportations.

Le président de la République avait entamé sa visite par le pavillon du Sultanat d'Oman, invité d'honneur de cette édition de la FIA. Il était accompagné du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de membres du Gouvernement, ainsi que du ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement, M. Qais Bin Mohammed Al Yousef, et de la délégation officielle qui l'accompagnait.

Le choix du Sultanat d'Oman comme invité d'honneur pour cette édition découle de la dynamique que connaissent les relations algéro-omanaises, notamment suite aux récentes visites entre les dirigeants des deux pays qui ont été couronnées par la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale.

Au niveau de ce pavillon, les opérateurs omanais se sont félicités du grand essor des relations entre les deux pays, saluant les opportunités d'investissement prometteuses qu'offre l'Algérie.

Le président de la République, accompagné de la même délégation, s'est arrêté aux stands de plusieurs entreprises nationales publiques et privées et de start-up, dont il a salué les réalisations, ainsi que les avancées enregistrées dans plusieurs secteurs, avant d'encourager les opérateurs économiques à relever le niveau d'ambition pour investir davantage et contribuer à la création de valeur ajoutée et d'emplois.

Outre la participation record des opérateurs locaux, cette édition a connu une participation remarquable des pays étrangers, confirmant ainsi la dynamique de la participation étrangère aux expositions et salons organisés au Palais des expositions des Pins maritimes.

Ces indicateurs montrent que l'Algérie est désormais un hub pour les investisseurs étrangers, et ce, à la faveur des résultats des réformes économiques concrétisées sur le terrain, l'industrie agroalimentaire, les industries chimiques et pétrochimiques, les services, l'industrie mécanique et la sidérurgie étant parmi les secteurs les plus attractifs pour les investisseurs étrangers et grâce auxquels l'Algérie a renforcé son tissu économique.

Les secteurs du BTP, de l'industrie électrique et électronique et de l'artisanat se sont, eux aussi, révélés prometteurs avec une dynamique croissante.

Cette édition de la FIA, organisée sur une superficie de 29.681 m2 (dont 27.331 m2 réservés aux entreprises nationales et 2.350 m2 aux entreprises étrangères), a connu une grande affluence des visiteurs, qu'il s'agisse de citoyens venus des différentes wilayas du pays, de professionnels ou d'investisseurs locaux et étrangers, en plus des diplomates et responsables étrangers ayant pris part à plusieurs rencontres, forums d'affaires et conférences organisés en marge de cet événement, lors desquels les opportunités d'investissement en Algérie ont été mises en avant et les entreprises étrangères invitées à en tirer profit.

L'un des événements économiques internationaux les plus importants, la FIA met en lumière le développement de l'économie nationale et les capacités de production et contribue à renforcer les échanges commerciaux et professionnels grâce à un environnement favorable au partenariat et à l'investissement direct étranger dans divers secteurs.

Lors de cette édition, le secteur des fabrications militaires a participé avec 22 exposants relevant du ministère de la Défense nationale (MDN) sur une superficie de 3.089 m2, le secteur de l'agroalimentaire et de l'emballage avec 92 exposants (4.257 m2), le secteur de l'énergie, de la chimie et de la pétrochimie avec 90 exposants (3.512 m2), le secteur des services avec 79 exposants (3.311 m2), le secteur des industries mécaniques, de la sidérurgie et des services collectifs avec 61 exposants

(2.925 m2), le secteur des grands travaux (BTP) avec 51 exposants (1.425 m2).

Cet événement a également été marqué par la participation du secteur de l'électricité, de l'électronique et de l'électroménager avec 41 exposants (4.349 m2), du secteur de l'artisanat avec 39 exposants (453 m2), du secteur des industries de transformation, du textile, du mobilier et de la décoration avec 20 exposants (511 m2), outre l'espace dédié au partenariat avec 32 exposants (2.714 m2) et l'espace dédié à la vente avec 12 exposants (785 m2).