Madagascar: Judo - Open de Pretoria - Le pays fait une véritable razzia de médailles

Les judokas malgaches ont brillé de mille feux sur les tatamis de Pretoria, en Afrique du Sud, lors du week-end de compétition internationale qui s'est tenu du 26 au 29 juin. Avec une moisson impressionnante de médailles d'or, d'argent et de bronze dans les catégories cadets, juniors et seniors, la délégation de la Grande Île a porté haut les couleurs nationales, confirmant la vitalité et le talent de ses combattants.

Belle performance de la délégation malgache lors de l'Open africain de Pretoria. Les athlètes ont fait preuve de maîtrise et de détermination, s'imposant face à une concurrence continentale relevée. Cette réussite est le fruit d'une longue préparation et témoigne de la montée en puissance du judo malgache sur la scène internationale.

Chez les séniors, la performance la plus éclatante est à mettre à l'actif de Ralevazaha Tacha Razafindrakalo. La sociétaire du FJA a survolé la compétition dans la catégorie des moins de 48 kg, décrochant une magnifique médaille d'or. Dans la catégorie des cadets, la relève a prouvé qu'elle était déjà prête. Le jeune Randrianaivo Hajaina a montré la voie en remportant avec brio la médaille d'or chez les moins de 50 kg. Une prestation pleine de promesses qui augure d'un avenir radieux pour ce judoka talentueux. Ralevazaha Kevin Emilson, pour sa part, a confirmé le potentiel de sa génération en s'emparant de l'or en -66 kg chez les juniors, une performance de premier plan.

Pluie de médailles

La délégation malgache ne s'est pas arrêtée à ces trois titres. Chez les juniors, l'équipe a également fait forte impression. Alinia Razafindratsimba a réalisé un parcours remarquable en juniors dames -52 kg, ne s'inclinant qu'en finale et s'adjugeant ainsi une très belle médaille d'argent. Dans la catégorie des -57 kg, Roumaica Benandro a complété la collection en montant sur la troisième marche du podium, synonyme de médaille de bronze.

Chez les seniors, la moisson a continué. Malalatiana Frederica du club ESCA a mené un combat intense en finale des -63 kg et remporte une médaille d'argent amplement méritée. Le bronze a également été au rendez-vous pour Madagascar grâce aux performances solides de Rayan Ravelojaona (ESCA) dans la catégorie très disputée des -73 kg, de Ranaivoarisoa Fetra chez les moins de 81 kg, et de Vonjiniaina Emilson Ralevazaha (FJA) en -66 kg. Le judo malgache confirme ainsi son statut de discipline pourvoyeuse de résultats sur le continent et peut envisager les prochaines échéances avec un optimisme renouvelé.