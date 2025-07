Soudan Participe à la quatrième Conférence des Nations Unies sur le financement du développement en Espagne

Le Soudan participe à la Conférence des Nations Unies sur le Financement du Développement, qui se tiendra dans la ville espagnole de Séville du 30 juin au 3 juillet 2025. La délégation soudanaise participante, dirigée par le président du Conseil Souverain de Transition le général Abdel Fattah Al-Burhan est arrivée dans la ville espagnole de Séville pour participer aux activités de la conférence.

Le sous-secrétaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hussein Al-Amin a déclaré que la conférence discutera des moyens de financement du développement, en particulier du développement rural et de l'agriculture dans les pays les moins avancés. Des institutions financières régionales et internationales, telles que la Banque Africaine de Développement et la Banque Mondiale, participent à la conférence. Il est prévu que les chefs d'État participant à la conférence chercheront à exhorter les donateurs et les institutions financières à soutenir les projets de développement rural et agricole afin de créer des opportunités d'emploi et d'accroître la production alimentaire dans les pays les moins avancés.

L'ambassadeur Hussein Al-Amin a déclaré à SUNA que la délégation soudanaise devrait présenter une vision pour la reconstruction des projets agricoles détruits par la milice rebelle et la restauration du secteur agricole pour qu'il remplisse son rôle habituel de fourniture de nourriture au citoyen soudanais et d'exportation du surplus vers les pays voisins qui dépendent fortement des produits agricoles soudanais.