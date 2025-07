Soudan: Début des examens du Bac Soudanais aux centres dans et d'hors le pays reflète l'engagement de l'État envers ses citoyens

Les examens du certificat soudanais reportés pour l'année 2024 ont commencé aujourd'hui à plusieurs centres soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger aux pays frères et amis, ces examens vont continuer jusqu'au 10 juillet 2025.

Le Centre d'examens de certificat soudanais à Riyad, au Royaume d'Arabie saoudite, qui était supervisé par l'ambassadeur Dafallah Al-Haj Ali, où un certain nombre de (2181) étudiants étaient assis (981) étudiants et (1200) étudiantes. Les examens ont également commencé à Djeddah, Arabie Saoudite, avec 1 555 étudiants présents dans deux sections de l'université.

L'ambassadeur du Soudan au Caire, le lieutenant-général ingénieur Emad El-Din Adawi, a sonné la cloche aujourd'hui, dimanche, pour commencer les examens du certificat soudanais (promotion reportée de 2024) à l'école Al-Orman à Dokki, dans le gouvernorat de Gizeh, pour lesquels plus de 13 000 étudiants et étudiantes des gouvernorats du Caire et de Gizeh sont assis. Il a déclaré qu'il y a environ 1200 étudiants qui passent des examens à Alexandrie, tandis l'ambassadeur Abdel Qader Abdallah, consul général de la République du Soudan dans le gouvernorat d'Assouan et le sud de la Haute-Égypte a dirigé le début des examens, avec plus de 428 étudiants inscrits.

À Mascate les examens se sont déroulés à l'école de base Shatti Al Qurum dans la capitale omanaise, Mascate pour 56 étudiants, en présence de l'ambassadeur soudanais Essam Awad Metwally, et des membres de l'ambassade et d'observateurs. 56 étudiants participent, reflétant l'engagement à permettre aux étudiants soudanais à l'étranger de continuer leur éducation malgré les défis dans leur pays.

En Libye à Benghazi, le consul général Abdul Rahman Mohamed a assisté au début des examens à l'école d'amitié soudano-libyenne dans son nouveau siège dans la région de Shabna. Cette année, 66 garçons et 127 filles sont inscrits où un comité a été formé pour superviser l'organisation des examens. Des examens ont eu lieu également à l'Université de Djeddah, pour un nombre de 1555 étudiants et étudiantes, dans la section des garçons à Asfan, et dans la section des filles de l'université dans le district d'Al-Faisaliah. L'événement a été suivi par Son Excellence l'Ambassadeur Kamal Ali, Consul Général,

La tenue de ces examens malgré la guerre menée par la milice terroriste RSF de famille Daglos reflète l'engagement de l'État à permettre aux étudiants soudanais à l'étranger, qui ont été touchés par les circonstances exceptionnelles auxquelles le pays est confronté, de jouir de leur droit à l'éducation conformément au programme national et de poursuivre leur parcours académique selon les besoins.