Congo-Kinshasa: L'accord de paix constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la RDC, selon Guterres

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, salue la signature le 27 juin à Washington, de l'accord de paix entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda, facilitée par les États-Unis.

« Cet accord constitue une étape importante vers la désescalade, la paix et la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je félicite les États-Unis pour leur rôle de chef de file dans la facilitation de ce processus, en coordination avec l'État du Qatar et le Médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé du Togo. Je salue les contributions des cinq co-facilitateurs désignés par la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement de l'Afrique australe », indique la déclaration.

Il exhorte les parties à respecter pleinement les engagements qu'elles ont pris dans le cadre de l'Accord de paix et conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité, y compris le cessez-le-feu et l'ensemble des autres mesures convenues.

Les Nations Unies, y compris par l'intermédiaire de la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), restent pleinement engagées à soutenir la mise en oeuvre de l'accord, en étroite coordination avec l'Union africaine, les partenaires régionaux et internationaux.

Depuis le début de l'année, les régions de l'est de cette nation d'Afrique centrale connaissent une nouvelle escalade de violence. Le M23, groupe armé soutenu par le Rwanda, a lancé une offensive dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où il a occupé eux principales métropoles, Goma et Bukavu.

Coïncidence du calendrier, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni, vendredi, pour faire le point sur la situation. À cette occasion, la Représentante spéciale de M. Guterres en RDC, Bintou Keïta, a elle aussi salué l'accord comme « une avancée significative vers la fin du conflit », tout en appelant à préserver la cohésion nationale par « un climat de tolérance » et un dialogue inclusif.