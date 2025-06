Tunisie: Championnat Arabe de Robotique et d'Intelligence Artificielle - Le pays rafle les premiers prix dans 4 compétitions

La participation tunisienne à la première édition du Championnat arabe de robotique et d'intelligence artificielle « Robofest », qui s'est déroulée les 28 et 29 juin derniers à la salle omnisports du Complexe Olympique « Mohamed Boudiaf » dans la capitale algérienne, a été couronnée par les premiers prix dans 4 compétitions « Sumorobot ».

Huit équipes du « Junior Robotics Club » de Tunisie, composées de 20 enfants âgés de 9 à 18 ans, ont participé à la compétition. Elles ont affronté 100 équipes de plusieurs pays arabes lors de cette édition organisée par l'Association « Génération Technologie » en partenariat avec le système de robotique éducative et sous le patronage du ministère algérien de la Jeunesse, selon une déclaration du fondateur et directeur du club, Slim Makhlouf, à l'agence Tunis Afrique Presse.

Makhlouf a ajouté qu'en plus des quatre premières places très honorables en SUMO JUNIOR, SUMO CLASSIC, SUMO UNLIMITED et TIME TRIAL JUNIOR, qui ont célébré l'esprit d'innovation, l'excellence et la conscience numérique des participants, les participants ont également obtenu la deuxième place dans deux compétitions supplémentaires, ainsi que le prix de la meilleure présentation parmi les branches des compétitions de ce premier championnat. Les organisateurs de ce championnat visent à bâtir une génération numérique consciente et créative, et à encourager les jeunes à s'engager dans le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat technologique.

Slim Makhlouf a considéré cette importante consécration pour ces champions originaires des gouvernorats de Tunis, Manouba et Ariana comme un nouvel ajout à cette spécialité en Tunisie, et pour le club qui a commencé ses activités en 2018. Ses dernières distinctions remontent à avril dernier, avec une deuxième place aux États-Unis, où deux participants du club ont obtenu une bourse d'études d'une valeur de 60 000 dollars américains.

Il est à noter que le club est actuellement actif à El Menzah IX, avec la participation de 50 enfants des gouvernorats du Grand Tunis. Il s'efforce de leur enseigner les compétences en robotique et en programmation, et de développer leurs capacités d'innovation et de créativité dans le domaine de la technologie.