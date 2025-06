Tunisie: Vers une loi pour consacrer le droit au tourisme social au pays ?

L'Organisation tunisienne pour informer le consommateur (Otic) a appelé, lundi, à lancer une initiative législative urgente consacrant le droit des citoyens tunisiens, en particulier les familles à faible revenu, à bénéficier d'au moins 30 % de la capacité touristique nationale, à des tarifs préférentiels, clairs, transparents et soumis au contrôle d'instances indépendantes.

L'organisation a également recommandé la mise en place d'un mécanisme national permanent pour le tourisme social, mobilisant les ressources et infrastructures publiques inutilisées durant les vacances, telles que les foyers et restaurants scolaires et universitaires, les maisons des jeunes et de la culture, les centres de camping et les complexes sportifs. L'objectif est d'assurer un hébergement et des activités en faveur des enfants, élèves, étudiants et jeunes dans le cadre de programmes de loisirs, de culture et d'éducation.

Par ailleurs, l'Otic a réitéré la nécessité d'intégrer une clause spécifique dans la prochaine loi de finances, prévoyant la création d'un fonds public permanent pour soutenir le tourisme social et intérieur. Elle a également appelé à l'instauration d'incitations fiscales en faveur des établissements touristiques qui s'engagent dans cette démarche.

Enfin, l'organisation a souligné que le droit des citoyens aux loisirs et à la découverte géographique et culturelle de leur pays est un droit civique fondamental, constituant un pilier essentiel de l'appartenance, de la citoyenneté et d'un développement équilibré.