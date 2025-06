Tunisie: Approvisionnements des marchés - Tous les produits de base disponibles, à l'exception des viandes rouges

Ramzi Trabelsi, directeur de l'Observatoire National de l'Approvisionnement et des Prix au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, a confirmé ce lundi 30 juin 2025, que l'approvisionnement du marché en divers produits de consommation est régulier en cette période.

Lors de son passage à l'émission « Youm Said », il a expliqué que la période estivale est caractérisée par une grande diversité de légumes et de fruits à des prix globalement raisonnables et en baisse.

Il a ajouté que la production saisonnière de pommes de terre est à son apogée et que la récolte se terminera le mois prochain, après quoi le marché dépendra des stocks. Il a appelé les agriculteurs et les producteurs à acheminer leurs produits vers le Groupement Interprofessionnel des Légumes et des Fruits afin de constituer des réserves permettant de faire face aux lacunes structurelles de la production, notamment en septembre.

Concernant les prix des volailles et des oeufs, Trabelsi a affirmé qu'ils sont à des niveaux satisfaisants pour le consommateur, le prix d'un kilogramme de poulet étant inférieur à 7 dinars et celui de quatre oeufs ne dépassant pas 1 100 millimes.

Il a précisé que la seule exception est la hausse des prix des viandes rouges due à une importante pénurie structurelle d'agneau et de boeuf. Il a indiqué que le ministère a mis en place un programme pour réguler le marché avec des viandes importées et les distribuer à des prix préférentiels.

Pour les autres produits, Trabelsi a signalé que des quantités exceptionnelles de farine ont été allouées aux boulangeries pour répondre à la demande pendant la saison estivale. De nouvelles acquisitions de sucre sont prévues en complément des stocks disponibles, et un programme spécifique a été mis en place pour injecter des quantités supplémentaires de café familial.

Il a également mentionné l'importation de 6 350 tonnes d'huile végétale subventionnée par l'Office National de l'Huile, dont la distribution a commencé samedi dernier sous la supervision des directions régionales du commerce.

Sur le plan du contrôle, Trabelsi a affirmé qu'une réunion a eu lieu avec les services de sécurité pour élaborer un programme de contrôle spécifique pendant la période estivale, en particulier sur les produits dont les prix augmentent de manière excessive et sur l'utilisation illicite de produits subventionnés, en plus de mener des campagnes sur les plages en collaboration avec les autres services de contrôle.