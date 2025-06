Madagascar: 2e réunion de la commission mixte France-pays- Tendance vers une cogestion des Îles Éparses

Le gouvernement malgache, qui n'a jamais renoncé publiquement à ce cap, parviendra-t-il à arracher à la France la souveraineté sur les Îles Éparses ? Le second tour des discussions débute aujourd'hui à Paris pour aborder la question avec les autorités françaises toujours inflexibles.

Madagascar participera, ce lundi 30 juin à Paris, à la deuxième réunion de la Commission mixte France-Madagascar relative aux Îles Éparses, une rencontre qui marque la reprise officielle des discussions entre les deux États après la première session tenue à Antananarivo en novembre 2019. Selon un communiqué du ministère malgache des Affaires étrangères, « cette réunion témoigne de la continuité du dialogue entre Madagascar et la République française », un dialogue présenté comme « fondé sur le respect mutuel, l'écoute et la recherche de solutions concertées entre les deux parties ».

La délégation malgache sera conduite par la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavitafika Rasata, et comptera notamment Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, ainsi que Djacoba Oliva Tehindrazanarivelo, ambassadeur malgache auprès de l'ONU à Genève, et le vice-amiral Antoine de Padoue Ranaivoseheno, conseiller technique auprès du ministère de l'Environnement. Ces derniers avaient déjà pris part à la première réunion de 2019. Dina Andriamaholy, secrétaire général adjoint de la Présidence, Harifera Elisa Rabemananjara, directrice générale de la Coopération internationale au ministère des Affaires étrangères, Hery Lisy Tiana Ranarijaona, directrice générale de la Recherche scientifique au ministère de l'Enseignement supérieur, et Lalatiana Henriette Rakotondrazafy, sénatrice, complètent la délégation. On note l'absence remarquée de certaines personnalités présentes lors de la première rencontre, telles que Christian Ntsay, Raymond Ranjeva ou Jean Edmond Randrianantenaina, conséquence d'une recomposition politique et diplomatique. Côté français, la délégation sera dirigée par Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et la réunion devrait débuter à 10h30, heure de Paris, selon la diplomatie française.

Restitution exclue

Sur le fond, la position de Madagascar en faveur de la restitution des Îles Éparses reste officielle, bien que les autorités françaises persistent à écarter toute idée de transfert de souveraineté. La France défend la conservation de ces îles comme partie intégrante de son territoire, position réaffirmée par Emmanuel Macron lors de son déplacement à Antananarivo en avril dernier, où il a clairement exclu toute restitution, évoquant plutôt, sans le formaliser, une possible cogestion avec Madagascar.

Le contexte diplomatique est d'autant plus délicat que Paris a consolidé sa présence sur les Îles Éparses en les dotant en 2021, notamment des Îles Glorieuses, du statut de réserve naturelle nationale, une décision interprétée par nombre d'observateurs comme un acte de souveraineté renforcé au moment où Antananarivo réclamait leur rétrocession. Dans la continuité de cette stratégie, plusieurs appels à candidatures ont été lancés par le gouvernement français récemment pour recruter des techniciens en charge de programmes de conservation, comme le responsable du plan d'actions local IFRECOR ou le chef de projet pour la restauration des habitats lagunaires et de la flore de Juan de Nova, avec des prises de fonctions prévues dès août et septembre 2025 depuis La Réunion.

La composition de la délégation malgache, à dominante technico-administrative, laisse entrevoir la possibilité d'un assouplissement de la position officielle de Madagascar, qui pourrait s'orienter vers l'acceptation d'une cogestion, bien qu'aucune communication officielle ne l'ait, à ce stade, confirmé. Le dernier communiqué publié samedi par le ministère des Affaires étrangères reste muet sur la revendication historique de restitution, laissant planer le doute sur l'évolution de la stratégie malgache. Alors que la réunion s'ouvre sous le signe du dialogue, la question centrale demeure : ce dialogue permettra-t-il d'aboutir à un compromis respectueux des aspirations souveraines de Madagascar, ou consacrera-t-il la position inébranlable de la France sur un dossier sensible qui, depuis des décennies, cristallise tensions et malentendus ?