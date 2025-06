Madagascar: Afritac Sud - La réunion annuelle du comité de pilotage à Antananarivo

Un début de semaine particulièrement actif pour le ministère de l'Economie et des Finances. Ce département reçoit aujourd'hui et demain la réunion annuelle du comité de pilotage d'Afritac Sud (AFS), le Centre régional d'assistance technique du MI pour l'Afrique australe

Organisé conjointement avec l'Africa Training Institute (ATI) du FMI, l'événement qui se tient au Novotel Convention Center, est d'une importance particulière, dans la mesure où on y discutera des formations et de l'assistance technique destinées aux ministères des Finances, banques centrales, services fiscaux, douanes, instituts statistiques des pays membres d'Afritac Sud.

Bilan et planification

Au menu de cette réunion annuelle figure entre autres, le bilan des activités et actions menées par Afritac Sud au cours de l'année écoulée, l'identification desbesoins spécifiques des pays membres en matière de renforcement des capacités, la planification des prochaines activités et priorités pour l'année à venir, et enfin le renforcement de la coopération régionale entre les 13 pays membres. On rappelle qu'Afritac Sud est le centre régional d'assistance technique FMI destiné aux pays d'Afrique australe et de l'océan Indien. Les activités d'Afritac Sud visent notamment à améliorer la gestion des finances publiques, la fiscalité, les douanes, la régulation bancaire, le fonctionnement des marchés monétaires, la législation financière et les statistiques économiques dans la région. Une manière en somme de bâtir des institutions publiques plus solides, efficaces et orientées vers la réforme, répondant aux enjeux économiques régionaux.

Réunion préparatoire

Membre particulièrement actif au sein d'Afritac Sud, Madagascar a déjà bénéficié d'un certain nombre de formations de renforcement de capacités institutionnelles dans les domaines des finances publiques, de la fiscalité, de la gestion budgétaire, de la comptabilité publique, de la dette, des statistiques économiques et de la supervision financière. Durant une réunion préparatoire qui s'est tenue vendredi dernier dans les locaux du ministère de l'Économie et des Finances en présence de la ministre Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison et qui a vu la participation des équipes du FMI, du ministère de l'Economie et des Finances et d'Afritac Sud, les responsables ont discuté des réalisations et des projets à venir. Également présent à cette réunion préparatoire, le directeur d'Afritac Sud, Sukhwinder Singh, a fait état de la disposition du Centre à renforcer ses interventions à Madagascar