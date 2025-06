Madagascar: Journée internationale du sport - Une célébration haute en couleur dans la Capitale

La célébration de la Journée internationale du sport a été l'événement phare du week-end. Elle a coïncidé avec le lancement officiel de la première édition du Salon national du sport à Madagascar.

Événement sans précédent

Pendant trois jours, depuis vendredi, la Capitale a vibré au rythme des activités organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Le point culminant a eu lieu hier, avec l'Urban Trail qui a rassemblé plus de 4 500 participants. Le départ a été donné à Ankorondrano, avec un parcours de 5 km passant par Ankadifotsy, Ambondrona, Faravohitra, pour se terminer au stade Barea. Dès les premières heures de la matinée, associations, fédérations, entreprises, communautés, enfants, jeunes et adultes se sont réunis autour du Carrefour pour participer à cette course populaire. Le ministre Marson Moustapha a donné le top départ pour les différentes catégories : élites, U18, puis les amateurs. Organisé chaque année par le Rotary Club, l'Urban Trail ne se limite pas à une simple compétition sportive. Il s'agit aussi d'une action solidaire, visant à collecter des fonds pour la lutte contre la poliomyélite.

Sport comme levier de développement

À l'arrivée au stade Barea, la fête s'est poursuivie avec diverses animations sportives. Plusieurs hautes personnalités ont répondu présentes, notamment des représentants de l'UNICEF, de l'UNFPA, du PNUD, de l'UNESCO, des députés, ainsi que d'anciennes gloires du sport malgache. Dans son discours, le ministre a salué la tenue de cette troisième édition de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Il a souligné que « le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale et de développement humain ».

Il a également insisté sur l'importance de l'inclusion, rappelant que « niveler le terrain de jeu, c'est offrir à chacun, sans distinction, la possibilité de s'épanouir à travers le sport. Cette célébration témoigne de notre volonté collective de bâtir une société plus juste et solidaire grâce aux valeurs sportives ». Le ministre a félicité les organisateurs et les participants pour leur engagement. « Je tiens tout d'abord à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports pour l'organisation de la première édition du Salon national des sports. Cet événement permet à chacun de découvrir la diversité des disciplines sportives pratiquées à Madagascar et de mieux comprendre les bienfaits du sport. Les jeunes, en particulier, sont concernés, car cette initiative les encourage à s'engager dans des activités sportives pour lutter contre la consommation de drogue. Pour le karaté-do, ce salon représente une belle opportunité de présenter notre discipline, tant au niveau national qu'international, et de faire connaître ses valeurs et ses pratiques au grand public », Emile Ratefinanahary, président FMK.

Reconnaissance

La journée d'hier a aussi été marquée par la remise de certificats de reconnaissance aux anciennes gloires du sport malgache, toutes disciplines confondues. Les journalistes sportifs ayant oeuvré dans ce domaine depuis plus de 15 ans ont également été honorés. Une première, selon eux, qui les a profondément touchés. « C'est la première fois que notre contribution à la promotion du sport est reconnue », a déclaré Jean Claude Andrianaivo avec émotion. La dernière journée du Salon national du sport se tiendra ce jour au Palais des Sports, avec plusieurs stands de fédérations et d'associations à découvrir.