Maroc: Le CESE tient la 171ème session ordinaire de son Assemblée générale

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a tenu, jeudi, la 171ᵉ session ordinaire de son Assemblée générale, sous la présidence d'Abdelkader Amara, président du Conseil.

Le premier point à l'ordre du jour de cette session a été consacré à l'adoption du projet de rapport annuel au titre de l'année 2024, conformément aux dispositions de la loi organique du Conseil et à son règlement intérieur, indique un communiqué du Conseil.

Le deuxième point a porté sur l'adoption du projet d'avis portant sur "Reconnaître et organiser l'économie du soin à autrui au Maroc", qui met en lumière l'importance sociale et économique des activités d'aide et d'accompagnement destinées aux personnes en situation de vulnérabilité ou de dépendance, rapporte la MAP.

Cet avis souligne les défis auxquels ce secteur est confronté, notamment avec le vieillissement démographique croissant dans notre pays et l'évolution constante de la société vers des familles nucléaires. Après un diagnostic précis de la situation, le Conseil propose un ensemble de pistes de développement susceptibles de faire de l'économie de soin à autrui un levier d'inclusion sociale pour de larges segments de la population.

Quant au troisième point à l'ordre du jour, il a porté sur la présentation et la discussion du projet d'avis relatif au "Transport en milieu rural", un secteur d'importance stratégique pour désenclaver la population, réduire les disparités territoriales et sociales et promouvoir le développement rural, conclut le communiqué.