Maroc: Betterave sucrière - Une production attendue de plus de 246.000 T dans le bassin de la Moulouya

La production prévisionnelle de la betterave à sucre dans le périmètre irrigué de la Moulouya au titre de la saison agricole 2024-2025 est évaluée à environ 246.500 tonnes, dont 197.200 dans la province de Nador, selon des données de l'Office régional de mise en valeur agricole de la Moulouya (ORMVAM).

Les arrachages de betteraves au niveau du périmètre de la Moulouya ont commencé le 1er juin, conformément à la décision prise par le Comité technique régional du sucre lors de sa réunion tenue le 28 avril dernier pour l'examen des mesures nécessaires à prendre pour assurer le succès de la saison de récolte et de transformation de la betterave sucrière.

L'ORMVAM a expliqué que malgré le déficit hydrique et les précipitations irrégulières, qui ont caractérisé le début de la saison agricole 2024-2025, la superficie plantée en betteraves sucrières a bénéficié d'un système d'irrigation maîtrisé et efficace, notamment pendant la période marquée par une pénurie de précipitations, et ce par la bonne programmation d'un certain nombre de cycles d'irrigation, ce qui a contribué au maintien de la production.

Quant à la croissance des betteraves sucrières, il a souligné que les superficies plantées ont également bénéficié des récentes précipitations, ce qui a contribué à l'amélioration de l'état des plants et à la réussite de cette campagne.

L'Office a fait savoir, dans ce sens, que les précipitations enregistrées dans la région entre janvier et mars ont contribué à améliorer la croissance de la betterave sucrière et augmenteront la production.

En outre, et compte tenu du rôle socio-économique joué par la filière sucrière au niveau du périmètre irrigué de la Moulouya, l'ORMVAM et ses partenaires au sein du Comité technique régional du sucre, ont redoublé d'efforts pour assurer le succès de cette saison, en assurant un suivi régulier de toutes les étapes de la production et en prenant des mesures rigoureuses pour garantir la qualité.

D'autres mesures ont aussi été adoptées, dont la fourniture d'intrants agricoles nécessaires, l'utilisation de semences monogermes résistant aux maladies et se distinguant par leur productivité élevée, en plus des engrais et des pesticides, et l'accompagnement technique continu des producteurs.

A cet égard, Abdelkader Jardini, responsable de la subdivision de la plaine du Garet dans la zone d'Al Aroui, relevant de l'ORMVAM, a indiqué que la plaine du Garet, qui englobe trois communes rurales (Bni Oukil, Tiztoutine et Hassi Berkane), se distingue par la production de la betterave sucrière, avec environ 3.200 hectares cultivés cette année.

Dans une déclaration à la MAP, il a mis en avant les efforts déployés par le ministère de tutelle, à travers la programmation de sept cycles hydriques réguliers depuis le début de la plantation jusqu'à la récolte, notant que le volume de production dans cette subdivision devrait atteindre entre 60 et 65 tonnes par hectare.

De son côté, Hamid Ghoubachi, un agriculteur de la plaine du Garet dans le bassin de la Moulouya, a indiqué que les efforts de l'ORMVAM lui ont permis de surmonter un certain nombre de contraintes qui ont caractérisé cette année difficile, notamment celles liées à la sécheresse.

Il a ajouté, dans une déclaration similaire, que le soutien apporté par le ministère de l'Agriculture, notamment en ce qui concerne les engrais et les pesticides, lui a également permis de relever les défis, exprimant l'espoir que ce soutien se poursuivra pour accompagner les agriculteurs vers le meilleur.

Selon l'ORMVAM, la superficie cultivée en betteraves sucrières dans le bassin de la Moulouya durant la campagne agricole 2024-2025, a atteint 4.300 hectares, contre 2.730h lors de la campagne précédente, dont 3.400h sur la rive gauche.

La zone couverte par l'ORMVAM englobe la rive gauche de la Moulouya incluant les plaines de Garet, Bouark et Sebra, dans la province de Nador, et la rive droite qui comprend la plaine de Tarifa dans la province de Berkane.

Culture stratégique dans la région, la betterave sucrière joue un rôle central dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois et le dynamisme économique local, tant au niveau agricole qu'industriel.