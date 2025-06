Ethiopie: La Conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte avec un cadre renouvelé

Addis-Abeba — La quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4) s'est ouverte aujourd'hui à Séville avec l'adoption de l'Engagement de Séville, un document négocié au niveau intergouvernemental qui pose les bases d'un cadre mondial renouvelé pour le financement du développement.

Ces engagements comprennent des mesures visant à combler le déficit de financement de 4 000 milliards de dollars pour les Objectifs de développement durable (ODD), à remédier aux crises de la dette et à réformer les règles du système afin de rendre le système financier international plus juste et plus transparent, en plaçant les besoins des populations au coeur des préoccupations et en insufflant un nouvel espoir aux populations du monde entier.

« Nous sommes ici à Séville pour changer de cap. Pour réparer et relancer le moteur du développement afin d'accélérer les investissements à l'échelle et à la vitesse requises. Et pour rétablir une certaine équité et justice pour tous », a déclaré le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, dans son discours d'ouverture. « L'Engagement de Séville est une promesse mondiale visant à améliorer la manière dont la communauté internationale soutient les pays dans leur progression vers le développement. »

En cette période d'incertitude et de tensions géopolitiques exceptionnelles, dans un contexte d'augmentation de la dette, de baisse des investissements et de contraction de l'aide, et à seulement cinq ans des ODD, l'Engagement de Séville constitue un consensus remarquable entre plus de 190 nations déterminées à agir pour un avenir plus juste et plus sûr.

La Conférence a attiré plus de 15 000 participants, dont près de 60 chefs d'État et de gouvernement, des représentants de niveau ministériel, des dirigeants d'organisations internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds Monétaire International et l'Organisation mondiale du commerce, des banques publiques de développement, des organisations du secteur privé et des représentants de la société civile.

Outre les plénières et les tables rondes multipartites, plus de 470 événements spéciaux et parallèles sont également organisés pendant la Conférence.

La FFD4 s'appuie sur la dynamique du Pacte pour l'avenir, adopté par les dirigeants mondiaux en septembre 2024, où les pays ont convenu d'accroître les investissements dans les ODD, de s'attaquer au fardeau croissant de la dette des pays en développement et d'accélérer les réformes tant attendues de l'architecture financière mondiale.

Marquant une nouvelle phase d'action collective sur le financement du développement, des coalitions de pays et de diverses parties prenantes annonceront des initiatives ambitieuses et des solutions concrètes dans le cadre de La Plateforme d'action de Séville, qui renforcera le cadre de financement renouvelé et marquera un tournant décisif, passant du dialogue à la mise en œuvre.

S'appuyant sur les fondements du Consensus de Monterrey (2002), de la Déclaration de Doha (2008) et du Programme d'action d'Addis-Abeba (2015), ainsi que sur le Pacte pour l'avenir adopté aux Nations Unies en septembre dernier, la Quatrième Conférence internationale sur le financement du développement (FFD4) se tient à Séville, en Espagne, du 30 juin au 3 juillet 2025.

L'augmentation du fardeau de la dette, la baisse des investissements et la contraction de l'aide figurent parmi les défis financiers auxquels le monde est confronté aujourd'hui.

Alors que les progrès vers la réalisation des ODD sont en retard et que les risques systémiques augmentent, notamment en raison du changement climatique et des conflits, la Conférence offre une occasion unique de mobiliser des financements à grande échelle et de réformer les règles du système afin de placer les besoins des populations au cœur de nos préoccupations.