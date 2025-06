Ethiopie: Les ministres ont affirmé le rôle essentiel de l'Initiative de l'empreinte verte dans la relance économique et la durabilité environnementale du pays

Addis-Abeba — Les ministres de la Planification et du Développement, de la Paix, et de l'Eau et de l'Énergie ont souligné le rôle essentiel de l'Initiative pour de l'empreinte verte (IHV) de l'Éthiopie dans la relance économique et la durabilité environnementale du pays.

Leurs déclarations ont été faites lors d'une plantation d'arbres organisée le long des rives de la rivière Addis-Abeba, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, du vice-président nigérian Kashim Shettima et du président de la Chambre des représentants du peuple Tagese Chafo, des gouverneurs régionaux des États, des maires et d'autres hauts fonctionnaires.

Les ministres ont salué le double impact de l'initiative sur la restauration écologique et la croissance économique, la décrivant comme un héritage transformateur pour les générations futures.

La ministre de la Planification et du Développement, Fitsum Assefa, a dévoilé que plus de 40 milliards de plants de café ont été plantés à l'échelle nationale au cours des six dernières années dans le cadre du GLI.

Elle a souligné les importants avantages économiques de l'initiative, notamment en termes d'augmentation des recettes d'exportation.

Les millions de plants de café plantés grâce à ce programme ont contribué à une augmentation significative des exportations de café éthiopiennes, générant ainsi des recettes en devises, a déclaré la ministre, ajoutant que l'exportation de fruits tels que l'avocat a également contribué à générer des revenus et à soutenir les objectifs de développement national.

L'initiative joue un rôle irremplaçable dans la relance économique nationale, a-t-elle affirmé.

Le ministre de la Paix, Mohammed Edris, a également partagé ce sentiment, décrivant le GLI comme un « cadeau pour la prochaine génération ».

Il a souligné qu'au-delà de ses contributions économiques, l'initiative favorise un environnement plus durable et plus vivable pour tous les Éthiopiens.

Le ministre de l'eau et de l'Énergie, Habtamu Itefa, a quant à lui expliqué l'impact de l'initiative sur les ressources en eau du pays.

Le ministre a cité la renaissance du lac Haramaya, auparavant asséché, comme un exemple clair du succès du GLI dans l'amélioration de la disponibilité des eaux souterraines et de surface.

Il a également souligné le rôle du programme dans la réduction de l'érosion des sols et de la sédimentation dans les barrages, renforçant ainsi la gestion des ressources naturelles du pays.

On a appris que l'Éthiopie a prévu de planter 7,5 milliards de jeunes plants dans le cadre du programme Green Legacy de cette année.