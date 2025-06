Ile Maurice: Deux combats, une même urgence écologique et sociale

Le début de juillet sera marqué par deux journées internationales complémentaires : la Journée internationale sans sacs plastiques et la Journée internationale des coopératives. Toutes deux soulignent l'importance de repenser nos modes de vie pour construire un avenir plus juste et respectueux de l'environnement.

Célébrée chaque premier samedi de juillet, la Journée mondiale des coopératives se tiendra cette année sous le thème : «Les coopératives : promouvoir des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur ». L'édition 2025 est d'autant plus symbolique que les Nations unies ont désigné cette année comme Année internationale des coopératives, avec pour slogan : «Cooperatives Build a Better World».

À Maurice, le mouvement coopératif est enraciné depuis 1913, avec la création de la première coopérative par des planteurs de canne. Aujourd'hui, on dénombre 1 410 coopératives actives regroupant près de 87 000 membres, dans plus de 25 secteurs : agriculture, artisanat, services, finance, etc. Elles génèrent environ Rs 5 milliards de chiffres d'affaires annuel.

À l'échelle mondiale, plus de 3 millions de coopératives regroupent un milliard de membres et emploient 280 millions de personnes. Présentes dans des domaines variés - énergie, logement, santé, éducation, commerce - elles démontrent leur résilience face aux crises économiques, climatiques et sociales.

Pourtant, sur le terrain, les défis demeurent. Bindya Mahadew, fondatrice de la Lucky Women Entrepreneurs Cooperative Society Ltd, en témoigne. Partie de cinq membres dans la transformation alimentaire, sa coopérative s'est orientée vers l'agriculture biologique depuis 2014.

Lauréate d'un Business Excellence Award en 2016, elle souligne que même les structures solides peuvent connaître des difficultés : saturation de marchés, baisse de fréquentation des foires au profit du commerce en ligne. «Il faut se démarquer, offrir de la qualité et utiliser efficacement les subventions disponibles.» Elle plaide pour une plus grande diversification et l'intégration de pratiques comme le recyclage. «Il faut encourager les jeunes à créer leur propre coopérative, notamment dans les secteurs émergents.»

Ce 3 juillet, la planète célèbre la Journée mondiale sans sacs plastiques, pour sensibiliser aux effets nocifs des plastiques à usage unique. Depuis le 1eᣴ mars 2021, l'Environment Protection (Banning of Plastic Bags) Regulation 2020 interdit la possession, vente, fabrication, distribution, importation, exportation et utilisation de sacs plastiques non biodégradables ni compostables.

En parallèle, les Environment Protection (Control of Single Use Plastic Products) Regulations 2020 sont venus étendre les interdictions aux produits à usage unique. Un moratoire accordé aux fabricants alimentaires, initialement prévu jusqu'au 15 janvier 2023, a été prolongé jusqu'au 14 janvier 2026. Dès le 15 janvier 2026, des produits comme les gobelets, bols en plastique pour produits laitiers, plats chauds ou barquettes sous atmosphère modifiée seront interdits. En cette journée, chaque geste compte. La transition écologique ne peut plus attendre. Elle appelle à un engagement collectif : citoyens, entreprises, institutions. C'est à ce prix qu'un avenir durable deviendra réalité.