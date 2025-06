Ile Maurice: Les marges sur des produits de base plafonnées à partir d'aujourd'hui

Le gouvernement a introduit de nouvelles mesures de contrôle des prix depuis ce lundi 30 juin, dans le cadre d'une réforme des règlements sur la protection des consommateurs. Selon un communiqué du ministère du Commerce et de la protection des consommateurs publié mercredi dernier, plusieurs produits alimentaires de première nécessité sont désormais soumis à un plafonnement des marges bénéficiaires autorisées.

Les nouvelles régulations, contenues dans le règlement amendé intitulé Consumer Protection (Consumer Goods) (Maximum Mark-Up) (Amendment No.2) Regulations 2025, prévoient notamment une marge maximale de 28 % pour le beurre et la margarine, avec une allocation spéciale de 6 %. Pour les aliments en conserve - tels que les saucisses, le poulet en conserve, le thon (naturel, à l'huile ou à l'eau) et les crevettes - la marge bénéficiaire est fixée à 25 %, sans allocation spéciale.

Par ailleurs, le ministère annonce l'amendement du Consumer Protection (Control of Price of Taxable and Non-taxable Goods) Act 1998 afin de plafonner le prix du sel iodé de table à Rs 3,00 pour 125 g. Cette mesure est également entré vigueur ce lundi 30 juin.

Ces initiatives s'inscrivent dans une stratégie proactive du gouvernement visant à stabiliser les prix alimentaires dans un contexte de pressions inflationnistes, et à rendre certains produits de base plus accessibles aux ménages mauriciens. Le ministère rappelle que les importateurs et fabricants doivent obligatoirement s'enregistrer sur la plateforme officielle de régulation des prix via le lien https://pfu.govmu.org/user.

Des inspections seront menées sur l'ensemble du territoire pour veiller au respect des nouvelles règles. Toute infraction aux dispositions entraînera des sanctions en vertu de l'article 4 de la Consumer Protection (Price and Supplies Control) Act.