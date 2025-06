Ile Maurice: Savanne au coeur d'une mobilisation sportive inédite

Le Relais Pédestre 2025, organisé ce dimanche 29 juin par l'Association of District Councils (ADC), a réuni un nombre record de participants, avec près de 60 équipes engagées. Un engouement populaire inédit pour la course à pied à Maurice s'est manifesté, transformant le district de Savanne, hôte de l'événement, en capitale du sport le temps d'une journée, dans une ambiance festive et survoltée.

Réparties en trois catégories - hommes, dames et masters - les 12 collectivités locales représentées ont chacune aligné trois équipes de six coureurs. Chaque participant a parcouru 3 km, soit 18 km au total par relais. Chez les hommes, la victoire est revenue au district de Pamplemousses, suivi de Moka et Savanne. Du côté féminin, Grand-Port s'est imposé devant Rivière-du-Rempart et Pamplemousses. Dans la catégorie masters, Rivière-Noire a pris la première place, devant Pamplemousses et Vacoas-Phoenix.

L'épreuve inter-villages, ouverte aux catégories hommes et femmes, a vu s'illustrer Rivière des Anguilles chez les hommes et Chemin Grenier chez les femmes. Les équipes ont respectivement couru un relais de 15 km, en formations de cinq athlètes.

Outre les performances sportives, l'événement a été salué pour sa portée sociale. L'ADC a souligné sa volonté de «fédérer les communautés autour du sport, de promouvoir un mode de vie sain et de sensibiliser à la lutte contre la drogue» Plusieurs entraîneurs ont repéré de jeunes talents prometteurs issus des villages de Savanne, confirmant ainsi la dimension inclusive et mobilisatrice de la manifestation.

Avec cette édition record, Run Savanne Run s'impose comme un rendez-vous phare du calendrier sportif mauricien.