Ile Maurice: Laetitia Huët représentera le pays à la 74e réunion des lauréats du prix Nobel en Allemagne

Laetitia Huët, doctorante en génie des biomatériaux et biotechnologie à l'université de Maurice, représentera Maurice à la 74e Lindau Nobel Laureate Meeting qui se tiendra du 29 juin au 4 juillet 2025 à Lindau, en Allemagne. Une cérémonie symbolique de remise du billet d'avion a eu lieu le 26 juin à l'Open University of Mauritius, à Réduit, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la recherche, Kaviraj Sukon, et d'autres personnalités.

Les rencontres des lauréats du prix Nobel à Lindau favorisent les échanges entre scientifiques de différentes générations, cultures et disciplines. Le ministère de l'Enseignement supérieur, des sciences et de la recherche, en collaboration avec le Conseil de Lindau, parraine chaque année la participation d'un scientifique mauricien à cette rencontre. Laetitia Huët a été sélectionnée et pourra ainsi rencontrer ses pairs et apprendre auprès d'éminents chercheurs.

Les lauréats du prix Nobel de chimie seront invités, ainsi qu'environ 600 jeunes scientifiques très talentueux du monde entier, à participer à une semaine unique d'échanges scientifiques, d'inspiration et de réseautage au cours de conférences, de tables rondes et de petites sessions de discussion. L'édition de cette année sera consacrée à l'intelligence artificielle, à la chimie circulaire et à la diplomatie scientifique.

Les réunions portent alternativement sur la physiologie et la médecine, la physique et la chimie, les trois disciplines scientifiques récompensées par le prix Nobel. Une réunion interdisciplinaire a lieu tous les cinq ans, tandis que la réunion de Lindau sur les sciences économiques se tient tous les trois ans.

Le ministre Sukon a félicité Laetitia Huët pour sa participation à cette prestigieuse réunion. Il a souligné que la réunion de Lindau permettait aux chercheurs de discuter et d'échanger des idées dans le domaine scientifique. Le ministre a souligné l'importance de tels forums pour promouvoir la recherche scientifique et l'excellence académique, tout en précisant que cette année, l'accent serait mis sur l'intelligence artificielle, qu'il considère comme essentielle à l'ère technologique dans laquelle nous vivons.

Pour sa part, Laetitia Huët a exprimé sa gratitude envers le ministère et le Conseil de Lindau pour cette opportunité. Elle s'est réjouie à l'idée de participer à des discussions enrichissantes avec les lauréats du prix Nobel et les jeunes scientifiques.