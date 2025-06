Madagascar: Inovation - Les plantes locales valorisées

La Tana Design Week 2025 a commencé le 28 juin à Antananarivo. Cette année, le thème choisi est « Le génie des plantes ». Cette édition met en lumière des matières naturelles telles que le raphia, le sisal, le vétiver et le roseau, utilisés par les artisans pour concevoir des objets durables.

Pendant près de trois semaines, plus de trente artisans, designers, artistes et chercheurs, malgaches et étrangers, présentent leurs créations dans huit endroits différents de la capitale. L'événement propose des expositions, des conférences, des ateliers, des défilés et des visites.

Un moment important de cette édition est la création de l'Ary Raha Institute. Il s'agit de la première École supérieure de design et d'artisanat à Madagascar. Elle a pour objectif de former des jeunes à ces métiers.

Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat soutient ces actions. La ministre Viviane Dewa déclare : « Nous continuerons d'accompagner les artisans dans leurs démarches de formalisation, de formation et de visibilité ». Elle ajoute aussi : « Nous défendons le design comme un levier stratégique de développement culturel, économique et écologique à Madagascar ».

Cet événement montre que l'artisanat peut valoriser les ressources locales tout en créant des activités économiques respectueuses de l'environnement.