Madagascar: Course de côte auto II - Andry Andriamanoro, roi de la montée

Les passionnés de la sensation forte et de la vitesse ont été gâtés. La deuxième édition de la course de côte automobile s'est déroulée dimanche à Imerinkasinina. Andry Andriamanoro, au volant d'une Peugeot 309, a été le sacré vainqueur et auteur du temps scratch, en réalisant un meilleur chrono de 1:09:17 sur une distance de 1,400 km, lors de la troisième et dernière manche. Il a également été le vainqueur de la catégorie entre 1,6 litre et 2 litres deux roues motrices.

La deuxième place au général est revenue à Heritiana Razafindralambo, alias Titi Lamboh, sur une BMW X1. Il a effectué le deuxième meilleur temps de 1:09:29 lors du deuxième passage. Il est aussi l'auteur du scratch dans la catégorie Turbo 2RM. Et la troisième place a été occupée par Razanatefy, au volant d'une BMW ER7 (1:10:85). Le sacré champion de la catégorie de plus de 2 litres a été Daniel Ramaholimihaso sur une BMW E9 (1:12:11). Le trophée de la catégorie 1,6 litre a été attribué à Arinala Nany Niaina qui a conduit une Citroën Saxo (1:11:61). Et le meilleur temps de la catégorie SUV a été réalisé par Vatosoa Lahatra Rakotonomena sur BMW E36 328 Turbo 2RM.

Sain et sauf

La journée d'hier a été aussi marquée par deux tonneaux angoissants. La Peugeot 106 conduite par Christiani Rakotoniana a fait deux tonneaux à l'entrée de la première chicane en frottant le talus gauche au deuxième passage. L'impact a provoqué le détachement du pare-choc avant, de la roue gauche, et l'éjection de la batterie hors du véhicule.

« J'ai failli faire une entrée brusque à la chicane. J'ai trop serré à gauche et l'arrière de la voiture a fait un flip-flap », reconnaît le pilote encore sous le choc, mais il a été évacué rapidement de la voiture sain et sauf. Surpris par une spectatrice traversant soudainement la piste, Mahery Rakotoniary, sur une BMW E30, a également fait un tonneau après la première chicane.