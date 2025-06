Maroc: Rencontre des deux rives - L'offre d'investissement dans la région de l'Oriental présentée à Malaga

La richesse et la diversité de l'offre d'investissement dans la région de l'Oriental ont été présentées, les 26 et 27 juin à Malaga, lors de la deuxième édition de l'événement "Rencontre des deux rives : l'Orient et l'Andalousie".

Organisé par l'Association des jeunes méditerranéens en partenariat avec l'Agence pour le développement de l'Oriental (ADEO), la Chambre de commerce, d'industrie et de services de l'Oriental (CCIS-O), et le Conseil provincial de Malaga et sa Chambre de commerce, cet événement s'inscrit dans la dynamique de dialogue euro-méditerranéen associant les dimensions économique et culturelle.

Lors de la session inaugurale, tenue au siège de la Chambre de commerce de Malaga, plusieurs présentations ont été données sur les opportunités d'investissement dans la région de l'Oriental et ses atouts touristiques, au Port Nador West Med, au tissu économique local, en plus d'un exposé sur l'économie locale de Malaga par la Chambre de commerce..

Les interventions se sont ainsi focalisées sur les facilités offertes par le Centre régional d'investissement (CRI) de Nador, les atouts touristiques de la région et les actions de la délégation régionale du tourisme, rapporte la MAP.

S'exprimant à cette occasion, la vice-présidente de la Chambre de commerce de Malaga, Paloma Moreno, a plaidé pour des partenariats innovants dans les secteurs du tourisme et de la logistique, soulignant l'importance d'une gestion intelligente des ressources.

Pour la présidente de l'Association des jeunes méditerranéens, Yousra Boudih, cet événement constitue "une plateforme fondatrice pour un partenariat euro-méditerranéen durable".

De son côté, le directeur général de l'ADEO, Mohamed Mbarki, a mis en exergue le rôle des jeunes dans la consolidation des liens entre les deux rives de la Méditerranée, appelant à capitaliser sur les liens historiques unissant le Maroc à l'Andalousie pour impulser une dynamique de co-développement.

Le président de la CCIS-O, Hafid El Jouardi, a, quant à lui, proposé l'ouverture d'une ligne maritime directe entre le port de Beni Ansar et Malaga, mettant en avant le positionnement stratégique de la région de l'Oriental et les projets structurants qu'elle abrite.

Saluant la dynamique ayant marqué cette édition, les participants ont recommandé de faire de la "Rencontre des deux rives" un rendez-vous annuel au service d'un partenariat équilibré et d'une intégration euro-méditerranéenne fondée sur des projets concrets.