Afrique: La cour africaine rejette des recours des ivoiriens Laurent Gbagbo et Guillaume Soro

La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) a rejeté jeudi dernier (26/06/2025, ndlr) les requêtes de l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, et de l'ex-Premier ministre, Guillaume Soro, qui accusaient la Justice de leur pays d'avoir violé plusieurs de leurs droits en les empêchant d'être électeurs et éligibles.

Déposées en 2020, les requêtes contestaient la façon dont les deux hommes avaient été traités par la justice ivoirienne.

Ces deux hommes politiques ont été radiés de la liste électorale alors qu'ils nourrissent tous deux l'ambition de se présenter à la présidentielle de 2025.Leurs condamnations à des peines de prison pour des affaires distinctes est à l'origine de leur radiation des listes électorales et donc de leur impossibilité de se présenter à la présidentielle de 2025, cinq ans après avoir été déjà écartés du précédent scrutin.

Cette décision douche davantage les espoirs du président du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (PPA-CI), Laurent Gbagbo, et du leader de Générations et peuples solidaires (GPS), Guillaume Soro, de se retrouver dans les starting-blocks pour la course à la présidentielle d'octobre 2025.

Dans un autre arrêt, la Cour a jugé la requête de Guillaume Soro "irrecevable" car il restait des "recours internes" au requérant lorsqu'il avait déposé sa requête.

Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale, reste condamné à 20 ans de prison par la justice ivoirienne pour des faits liés à la grave crise post-électorale de 2010-2011.

Guillaume Soro, en exil, a lui été condamné en 2020, en son absence, à 20 ans de prison pour "recel de détournement de deniers publics" en Côte d'Ivoire, puis à la perpétuité un an plus tard pour "atteinte à la sûreté de l'État".

La prochaine présidentielle doit se tenir le 25 octobre. Outre Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, deux autres opposants de premier plan sont radiés de la liste électorale, Tidjane Thiam pour des problèmes de nationalité et Charles Blé Goudé pour une condamnation judiciaire.

Après l'Union africaine (UA) la semaine dernière, c'est au tour de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) de se rendre en mission d'information préélectorale sur les bords de la lagune Ebrié. Des initiatives, somme toute, louables puisqu'elles visent à éviter à la Côte d'Ivoire, la grave crise politique qu'elle a connue en 2010-2011.