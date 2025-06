Burkina Faso: Renforcernent de la coopération Sud-Sud en rnatière de protection sociale

Une délégation gouvernernentale de la République de Guinée-Bissau séjourne au Burkina Faso dans le cadre d'une visite d'échange en rnatière de protection sociale. Conduite par Madarne Ligia Monteino, Directrice du Cabinet du Prernier Ministre, la délégation a été reçue en audience ce lundi 3O juin 2O25 par le Prernier Ministre, Rirntalba Jean Ernrnanuel Ouédraogo.

La Guinée-Bissau a récemment lancé sa Politique nationale de protection sociale. Dans le cadre de sa mise en oeuvre effective, une délégation gouvernementale séjourne actuellement au Burkina Faso afin de s'inspirer de l'expérience burkinabè en matière de protection sociale.

« Cette mission s'inscrit dans la dynamique de coopération Sud-Sud et fait suite à la mise en place d'une commission créée par le gouvernement de la Guinée-Bissau, à l'occasion du lancement de notre Politique nationale de protection sociale. La semaine dernière, nous étions au Cap-Vert avec le même objectif. Aujourd'hui, nous sommes au Burkina Faso pour échanger avec les autorités et mieux comprendre leur parcours et leurs initiatives en matière de protection sociale », a déclaré Madame Ligia Monteino à l'issue de l'audience.

Elle a salué la qualité des échanges et a exprimé sa gratitude pour l'accueil fraternel reçu. « Le Burkina Faso est un pays frère de la Guinée-Bissau. Nous nous sentons véritablement chez nous ici au Burkina Faso, et nous remercions chaleureusement les autorités pour leur accueil fraternel et leur disponibilité », a-t-elle ajouté.

Une séance de travail présidée par le Directeur de cabinet du Premier ministre a permis des échanges fructueux au cours de laquelle le Secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale (SP-CNPS) a entretenu la délégation bissau-guinéenne sur l'expérience burkinabè en matière de protection sociale.

Cette mission, après une première étape au Cap-Vert, permettra à la Guinée-Bissau de capitaliser sur les bonnes pratiques identifiées et d'enrichir la mise en oeuvre de sa propre politique sociale.