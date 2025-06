Madagascar: Journée internationale du sport - Le Trail urbain rassemble les anciennes gloires et la relève

Retrouvailles des anciennes gloires et de la relève. Initiée par le Rotary Club et le ministère de la Jeunesse et des Sports, la septième édition de l'Urban Trail, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du sport, a réuni plus de quatre mille coureurs hier. Ils ont pris le départ au Carrefour à Ankorondrano pour traverser Ankadifotsy et escalader jusqu'à Andohalo, pour descendre après Ambatovinaky et franchir la ligne d'arrivée au stade Barea Mahamasina. La distance totale de cette course à allure libre a été de 5,6 km.

C'était une occasion de retrouvailles entre anciennes gloires. Les Olympiens ont été au rendez-vous, pour ne citer que les boxeurs Anicet Rasoanaivo, Paul Rasamimanana, Heritovo Rakotomanga, Jouvin Rakotoarimbelo, Lalaina Rabenarivo, la nageuse Bako Ratsifandrihamanana et Zoé Andrianifahanana, les athlètes Toussaint Rabenala, Lalao Robine, Ony Paul, Clarisse Rasoarizay, Hubert Rakotombelontsoa, les judokas Luc Ratsimbazafy et Jean- Jacques Rakotomalala...

Les doyens des journalistes sportifs ont également été de la partie, entre autres Ruphin Rakotomaharo, Jean-Claude Andrianaivo, Daniel Randriamaro, Naina Rabearivony... Le MJS leur a remis des certificats de reconnaissance. Plusieurs athlètes encore en exercice ont également été présents, issus des différentes disciplines comme la lutte, le foot, le karaté, le volley, le taekwondo, le judo, le basket, l'athlétisme, le handball ... Les Makis de Madagascar ainsi que les anciens membres de l'équipe nationale de football, comme Maître Kira, Jérémy Randiambololona... ont aussi honoré de leur présence. Les fonds collectés aux inscriptions seront dédiés à la lutte contre la poliomyélite à Madagascar.

« Le sport constitue un pilier stratégique du développement durable. Il joue un rôle clé dans l'éducation de la jeunesse, la formation des citoyens, le renforcement de la cohésion sociale, la promotion de la diplomatie et l'élan d'une génération entière », confie le ministre Abdulah Marson Moustapha.