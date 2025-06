Madagascar: Rallye TMF - Douze spéciales de 130 km en trois jours

La réunion d'informations du 20e Rallye TMF s'est tenue vendredi soir au Padel Marais Masay. La deuxième manche du championnat de Madagascar aura lieu du 11 au 13 juillet.

Acte II. Quasi deux mois après le lancement de la saison à la mi-mai, la deuxième manche du championnat de Madagascar, le Rallye TMF, se tiendra les 11, 12 et 13 juillet aux alentours de la Route nationale 4. Le club organisateur, Team Mika Faniry, a choisi comme PC du 20e Rallye TMF la station Jovena à Amoron'Akona au By Pass. Douze épreuves spéciales longues de 130,3 km, dont six différentes, seront au menu des concurrents pendant les trois jours. La distance totale à parcourir s'élève à 370,230 km avec 64 % de liaisons longues de 239,930 km.

Trois spéciales seront au programme du premier jour, le vendredi 11 juillet. Les deux premières se dérouleront sur le circuit TMF, au bout de piste à Ivato. La troisième ES Andriantany-Ambohitromby bouclera la journée inaugurale. Cinq spéciales, dont trois différentes, attendent les concurrents le samedi 12 juillet. La dernière de la journée se disputera sur le circuit TMF, marquant le troisième et dernier passage sur cette piste spéciale slalom. Enfin, quatre ES, dont deux différentes, figurent dans l'itinéraire de la troisième et dernière journée du rallye.

Course ouverte

Cette deuxième manche nationale, sur les six au programme cette saison, reste ouverte. Ce sera une occasion de confirmer pour les chanceux vainqueurs de chaque groupe et classe à l'issue de la manche inaugurale en mai. La victoire du 6e Rallye Motul avait été décrochée par l'équipage Faniry-Rasoamaromaka (TMF) Mahenintsoa Randriambololona (Asacm) au volant d'une Peugeot 208 T16. La seconde place était revenue à Daniel Rabetafika (Asa Tana) et Iando Rakotondravoavy (Asacm) sur Subaru N17. Ils étaient les vainqueurs du groupe M12. L'équipage mixte Aro Kiady Rajemison Fanja Rajemison (Asacm), sur Subaru NF, complétait le podium. Ce sera surtout l'occasion pour ceux qui avaient dû abandonner de rebondir.

Le champion en titre Mathieu Andrianjafy, au volant d'une Mitsubishi Evo X, était hors course. Mika Rasoamaromaka, sur Mitsubishi Evo X, avait abandonné à l'ES1. Et Fred Rabekoto, qui conduisait une Subaru N16, avait quitté la course à l'ES5. Les inscriptions seront clôturées le vendredi 4 juillet à 17 h, avec un nombre de participants limité à quarante-cinq véhicules, toutes catégories et classes confondues.