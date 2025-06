Madagascar: Salon national - Le sport dans toute sa diversité à Mahamasina

C'est une véritable célébration de la performance et de la passion sportive qui s'est tenue dimanche à Antananarivo, à l'occasion de la Journée internationale du Sport, placée cette année sous le thème « Le terrain du jeu : le sport au service de l'inclusion sociale ».

En ouverture de cette journée marquée par le dynamisme, plus de quatre mille huit cent athlètes, trailers et amateurs ont pris le départ de l'Urbain Trail de 5,5 km, partant du Carrefour d'Ankorondrano, passant par Ankadifotsy et les célèbres escaliers 416, avant de franchir la ligne d'arrivée au stade Barea de Mahamasina. Un parcours technique et symbolique, à l'image du dépassement de soi prôné par le sport.

Depuis le 28 juin, le Salon national des sports, premier du genre, a pris ses quartiers dans l'enceinte du Palais des Sports de Mahamasina. L'événement réunit soixante et onze exposants, dont vingt cinq fédérations sportives, le ministère de la Jeunesse et des Sports, et plus de quarante cinq structures privées et associations oeuvrant dans la promotion de la pratique sportive à Madagascar.

Des stands interactifs ont permis au public de découvrir ou redécouvrir de nombreuses disciplines : basketball, haltérophilie, rallye, karting, arts martiaux, musculation, mais aussi des services essentiels pour les sportifs comme la nutrition sportive, les compléments alimentaires, ou encore les équipements spécialisés proposés à des tarifs abordables. Parmi les plus visités, on note celui de la Fédération malgache d'haltérophilie, discipline reine des Jeux des Îles pour Madagascar, mais aussi celui de la Fédération de basketball, et du stand de karting Indoor Kart de la famille Baumann, qui a enflammé l'entrée sud du Palais avec une démonstration sur piste très applaudie.

L'événement a montré combien le sport malgache est riche, passionné et en quête de structuration. La diversité des disciplines présentes, des sports olympiques aux pratiques plus récentes, donne un aperçu du vivier et du potentiel que recèle le pays.