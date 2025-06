Algérie: Ballalou préside le lancement du programme 'Hiya' dédié aux porteuses de projets cinématographiques

Alger — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a présidé, dimanche à Alger, le lancement du programme "Hiya" dédié aux femmes porteuses de projets cinématographiques et axé sur le développement de leurs compétences artistiques et pratiques dans le domaine du court-métrage.

Dans une allocution prononcée au siège du Centre national de la cinématographie et de l'audiovisuel (CNCA), le ministre a affirmé que le programme "Hiya" se veut "une initiative pionnière regroupant une élite de talents féminins émergents dans les domaines de l'écriture du scénario et de la réalisation, dans le but de leur permettre de produire des courts-métrages porteurs de messages forts et reflétant des expériences humaines importantes".

Pour le ministre, ce programme représente "une formation réelle et de terrain" qui permettra aux participantes de "réaliser des œuvres qui méritent d'être reconnues et visionnées". Il s'inscrit également "dans les démarches du secteur de la Culture et des Arts, visant à promouvoir la production cinématographique, et constitue une réponse aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui accorde une attention particulière à l'accompagnement de la créativité cinématographique".

Au vu de l'importance de ce programme et des œuvres artistiques qui en découlent, M. Ballalou a annoncé "l'organisation de journées consacrées au cinéma féminin, qui seront officialisées dès l'année prochaine", et ce dans le cadre de "l'accompagnement du ministère de la Culture et des Arts aux jeunes talents dans le domaine du cinéma", ainsi que de "l'aide apportée aux porteuses de projets cinématographiques pour concrétiser leurs idées sur le terrain".

De son côté, la réalisatrice Yasmine Chouikh a affirmé, en sa qualité de responsable de l'encadrement des cinq participantes à ce programme, que ce dernier "n'est pas un simple atelier ou une simple activité passagère, mais un projet global", précisant que "les participantes bénéficieront de rencontres professionnelles avec un ensemble de réalisateurs, producteurs et comédiens afin d'enrichir leur vision artistique".

Selon le CNCA, ce programme s'adresse aux cinéastes algériennes porteuses de projets de courts-métrages d'une durée maximale de 13 minutes, avec un accompagnement artistique rigoureux à chaque étape du processus tout au long de l'année, allant de l'écriture du scénario à la phase finale de production.