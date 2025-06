Soudan: Camps d'El Fasher bénéficient du projet de cuisine centrale pour fournir de la nourriture aux personnes déplacées

La salle d'urgence et des camps d'El Fasher, la capitale de l'État du Nord-Darfour, en coopération avec l'organisation « Tabashir pour l'Aide et le Development -TAD» ont lancé dimanche la deuxième phase du projet de 'Cuisine Centrale', qui vise à distribuer quotidiennement des repas sains et sûrs à 12 500 bénéficiaires des groupes les plus nécessiteux à l'intérieur des camps, sous le slogan « Une alimentation sûre, pour un espoir éternel », avec le soutien de l'UNICEF.

Le directeur de TAD dans l'État, Ayub Ibrahim a confirmé l'intérêt de l'organisation à fournir une aide humanitaire aux personnes déplacées dans les abris pour personnes déplacées à l'intérieur de la ville d'El Fasher et dans un certain nombre de localités.

Il a déclaré dans une déclaration à (SUNA) que le projet est venu en réponse aux besoins des personnes déplacées dans les abris d'El Fasher et les zones rurales d'El Fasher, qui ont fui à la suite des répercussions des récents événements survenus dans le camp de Zamzam pour les personnes déplacées à El Fasher et les zones rurales d'El Fasher.

Le projet vise à fournir de l'eau potable propre et sûre aux abris et aux centres de santé des personnes déplacées à El Fasher à raison de 285 barils par jour. Arabi a exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à l'UNICEF et à toutes les autres parties qui soutiennent cette initiative.