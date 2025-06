Ethiopie: La 4e Conférence internationale sur le financement du développement s'est ouverte aujourd'hui en Espagne

Addis-Abeba — La 4e Conférence internationale sur le financement du développement (FfD4) se tiendra du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne.

La conférence devrait aborder de nouvelles questions émergentes, ainsi que l'urgence de mettre pleinement en oeuvre les Objectifs de développement durable et de soutenir la réforme de l'architecture financière internationale.

La FfD4 évaluera les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du Consensus de Monterrey, de la Déclaration de Doha et du Programme d'action d'Addis-Abeba.

La Conférence se tiendra au plus haut niveau politique, avec la participation des chefs d'État et de gouvernement, des ministres concernés - notamment ceux en charge des finances, des affaires étrangères et de la coopération au développement - et d'autres représentants désignés.

La conférence est considérée comme une occasion essentielle de mobiliser des investissements importants pour les Objectifs de développement durable (ODD) et de mobiliser des financements au rythme et à l'ampleur nécessaires avant l'échéance de 2030.

On rappelle que l'Éthiopie a accueilli le 3e Forum de développement durable en 2015, et que la Conférence a approuvé le Programme d'action d'Addis-Abeba (PAAA) comme le cadre financier mondial le plus ambitieux pour mobiliser des ressources pour la mise en oeuvre des Objectifs de développement durable et des moyens pour la mise en œuvre de l'Agenda 2030.