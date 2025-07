Cote d'Ivoire: Portrait/Mariam Stéphanie Fadiga - Femme d'affaires et dame de coeur au service des plus vulnérables

Son parcours est une ode à la dignité, à l'altruisme et à l'excellence féminine. Une femme active. Une femme debout. Une femme de coeur.

Dans le paysage de la diaspora ivoirienne en France, Mariam Stéphanie Fadiga se distingue par une double casquette aussi exigeante qu'inspirante : celle de cheffe d'entreprise à succès et d'actrice engagée de la solidarité.

À la tête de « Kenza Express et Logistique » à Paris, et fondatrice de l'Ong "Noblesse", elle incarne une génération de femmes africaines autonomes, ambitieuses et profondément humaines.

Entre les rues animées de Paris et les quartiers populaires de Côte d'Ivoire, Mariam Stéphanie Fadiga trace sa route avec détermination et générosité.

Une enfance modeste, des rêves sans limite

Née dans une famille modeste, Mariam Stéphanie Fadiga grandit dans un environnement empreint de simplicité, mais riche en valeurs humaines. Ses parents, malgré des ressources limitées, placent l'éducation au centre de leur vie familiale.

« Mes parents, malgré les contraintes financières, ont toujours placé l'éducation et la formation au coeur de leurs priorités, me permettant ainsi de développer mes compétences et mon esprit critique. Cette enfance, marquée par la modestie mais également par la richesse des relations familiales et amicales, a forgé mon caractère et m'a appris la valeur du travail et de la persévérance », se souvient-elle.

De là, naît une volonté farouche : s'émanciper, s'accomplir, mais surtout, rester utile aux autres. « Ce déclic, qui m'a poussée à embrasser la voie de l'entrepreneuriat, est né d'une prise de conscience progressive. J'ai compris que l'entrepreneuriat me donnerait l'opportunité de concilier ma passion pour mon désir d'autonomie », ajoute Mariam Stéphanie qui choisit plus tard, le secteur de la logistique, un domaine stratégique, qu'elle maîtrise aujourd'hui avec efficacité à travers sa société "Kenza Express".

Pour elle, offrir des solutions modernes, faciliter les échanges et optimiser la chaîne logistique est une contribution concrète à l'économie globale. « J'étais convaincue de son importance stratégique dans l'économie mondiale. La logistique est le nerf de la guerre pour de nombreuses entreprises, et je voulais créer une société qui puisse offrir des solutions efficaces et innovantes pour répondre aux besoins des professionnels. Mon objectif est de faciliter les échanges commerciaux et de contribuer à la croissance économique, tout en garantissant un service de haute qualité et une satisfaction client optimale », indique-t-elle.

Noblesse : la charité en actes

En parallèle avec sa vie professionnelle, Mariam Stéphanie Fadiga fonde en 2014 l'association Noblesse, en hommage aux valeurs inculquées par ses parents. Elle explique : « L'association est un moyen de rendre hommage à mes parents, qui m'ont appris l'importance de l'entraide ».

Dès ses débuts, Noblesse intervient dans les domaines de l'éducation, de la santé et de l'assistance sociale. Les premières actions concernent des dons de kits scolaires et des campagnes de sensibilisation à la santé publique.

En Côte d'Ivoire, l'association a posé des gestes concrets à travers la distribution de kits scolaires à Bouaké (Kolongbonouan) et Bangolo (Béouézagna), des dons alimentaires aux populations de Man, Niakara, Katiola, Yopougon, des visites à la maternité de Koumassi et à la Maison d'arrêt de de correction d'Abidjan (Maca) désormais Pôle pénitencier Abidjan (Ppa), avec le soutien moral et matériel aux enfants incarcérés, sans oublier une aide aux sinistrés à Bangolo, et un soutien aux veuves pendant le Ramadan et le carême.

L'association intervient aussi au-delà des frontières ivoiriennes : à Bamako (Mali), des kits alimentaires ont été distribués à l'occasion de la fête du Ramadan.

À Paris, «Noblesse» organise régulièrement des distributions de repas chauds aux sans-abris, des collectes alimentaires, des conférences sur l'autonomisation des femmes, ou encore des ateliers sur les droits féminins.

« J'ai compris très tôt que la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde, et que certains ont besoin d'un coup de pouce pour s'en sortir. C'est cette expérience personnelle qui m'a motivée à créer l'association Noblesse », motive-t-elle la création de son Ong qui représente pour elle un engagement à long terme envers les communautés les plus vulnérables, un engagement à les soutenir et à les accompagner dans leur développement.

Un combat personnel et autofinancé

« Nous fonctionnons sans subvention. Je finance personnellement la plupart de nos actions ». Ce choix, à la fois courageux et risqué, n'entame pas sa détermination. De Paris à Bangolo, de Man à Abidjan, de Bamako à Bouaké, Mariam Stéphanie et ses équipes sillonnent villes et villages pour distribuer vivres, vêtements, kits scolaires et hygiéniques, ou encore offrir soutien moral et formation aux plus démunis.

« Je suis personnellement impliquée dans le financement de nos activités, en utilisant une partie de mon salaire pour faire des dons. Je suis convaincue que chaque geste compte et que notre engagement peut faire une différence significative dans la vie des gens. Notre objectif est de créer un impact positif durable, et nous sommes prêts à investir temps et argent pour y parvenir. Nous sommes convaincus que notre travail finira par attirer l'attention et le soutien de la communauté, et que nous pourrons ainsi amplifier notre impact », relate-t-elle avec beaucoup d'optimisme.

Elle se souvient d'ailleurs avec émotion de ce don de fournitures scolaires dans un village reculé de l'Ouest de la Côte d'Ivoire : « Les enfants avaient des étoiles plein les yeux. » Ce moment, dit-elle, confirme l'importance de leur mission. « Les enfants étaient heureux de recevoir ces fournitures et leurs parents nous ont remerciés avec des larmes aux yeux. Cela m'a rappelé l'importance de notre travail et l'impact que nous pouvons avoir sur la vie des gens », se souvient-elle.

Une femme, un modèle, une ambition durable pour l'Afrique

En ce qui concerne la conciliation de sa vie d'entrepreneure en France avec ses engagements sociaux en Afrique, Mariam Stéphanie dit s'appuyer sur une organisation rigoureuse et une équipe de confiance.

Des partenariats solides avec des organisations locales et des réseaux de bénévoles l'aident à mener à bien ses projets sociaux en Afrique, tout en maintenant une présence active en France pour gérer mon entreprise.

« La technologie et la communication à distance m'aident également à rester connectée avec mes équipes et mes partenaires, où que je sois. Mon engagement social est une partie intégrante de ma vie et de mon entreprise, et je suis convaincue que les deux peuvent se renforcer mutuellement », indique la patronne de "Kenza Express et Logistique" qui milite pour l'autonomisation des femmes africaines : « Il est essentiel de leur donner les outils et les ressources nécessaires pour réussir. Je crois que les femmes africaines ont le potentiel pour être des leaders et des agentes de changement dans leur communauté », affirme-t-elle avec l'esprit de se projeter vers l'avenir.

Aujourd'hui, l'Ong s'apprête à franchir un cap : un projet de centre de formation pour les défavorisés, incluant des formations pratiques (menuiserie, couture, mécanique), un centre d'alphabétisation et une crèche.

En novembre 2025, elle prévoit un gala de la charité à Abidjan pour lever des fonds, en décembre, comme chaque année, elle organise un «arbre de Noël» pour les enfants défavorisés afin de les initier à la solidarité dès leur plus jeune âge.

À la croisée des cultures, Mariam Stéphanie Fadiga prouve qu'on peut réussir loin de chez soi tout en restant profondément ancrée dans ses racines. À travers «Noblesse», elle bâtit des ponts entre les continents, entre réussite personnelle et engagement communautaire, entre diaspora et terroir.

