Tunisie: 4e Conférence internationale onusienne sur le financement du développement (FfD4) à Séville - Dépêchée par Saïed, la Cheffe du gouvernement prend part à la FfD4

Cette quatrième édition de la Conférence internationale sur le financement du développement vise à réformer le financement à tous les niveaux, y compris en donnant une impulsion à la réforme de l'architecture financière internationale, et à relever les défis qui freinent l'investissement.

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, participe, à Séville (Espagne), au nom du président de la République, Kaïs Saïed, aux travaux de la quatrième Conférence internationale onusienne sur le financement du développement (FfD4), consacrée à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et la promotion de la réforme de l'architecture financière internationale. L'événement a débuté hier et prend fin aujourd'hui même.

La Cheffe du gouvernement est arrivée, hier, à Séville pour participer aux travaux de la conférence. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Séville par l'ambassadrice de Tunisie en Espagne, Fatma Omrani Chargui.

La Cheffe du gouvernement prendra part à une série de panels qui porteront sur différentes questions économiques. Elle s'entretiendra avec le Premier ministre palestinien Mohamed Mustapha, le Premier ministre égyptien Mustapha Kamel Madbouli et la Directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle s'entretiendra également avec des chefs d'Etat et de gouvernement et des responsables d'institutions financières internationales et de groupes internationaux.

La FfD4 rassemble une pléiade de dirigeants de tous les gouvernements, ainsi que les organisations internationales et régionales, les institutions financières et commerciales, les entreprises, la société civile et le système des Nations unies, pour repenser la manière dont le monde finance le développement durable.

Selon les Nations unies, le monde a besoin de 4.000 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour relever certains des plus grands défis mondiaux, comme l'éradication de la pauvreté et la faim, la lutte contre le changement climatique et la réduction des inégalités.

«Ces objectifs font partie des 17 objectifs de développement durable adoptés par presque tous les pays, avec pour ambition de les atteindre d'ici à 2030», précise la même source. Toutefois, le retard s'accumule, principalement en raison de l'insuffisance des financements et de leur irrégularité pour permettre de réels progrès, souligne l'ONU.

Mardi 25 juin 2025, les Etats membres de l'ONU sont parvenus, malgré le retrait des États-Unis, à un accord sur le document final de la quatrième Conférence internationale sur le financement du développement et le Compromis de Séville qui doit être formellement adopté lors du sommet de la FfD4, a précisé l'ONU.

Fruit de plusieurs mois de négociations, ce document est présenté comme un cadre de référence renouvelé pour mobiliser les financements en faveur du développement durable, souligne la même source. Il vise à répondre au déficit estimé à 4.000 milliards de dollars par an, dont pâtissent particulièrement les pays en développement.

Le texte a été soutenu par une large majorité des États membres, à l'issue de discussions menées par le Mexique, le Népal, la Zambie et la Norvège. Il ne crée pas une nouvelle feuille de route, mais renforce les engagements existants, notamment ceux pris dans le cadre du Programme d'action d'Addis-Abeba adopté en 2015, d'après l'ONU.

Le sommet de Séville marquera la quatrième grande conférence onusienne sur le financement du développement, après celles de Monterrey en 2002, qui a adopté le consensus de Monterrey (Mexique) qui définissait les priorités du financement pour le développement.

Le forum de Séville doit permettre de formuler des engagements précis pour soutenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) à l'horizon 2030.